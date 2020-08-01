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Коронавирус в украинской армии: еще 19 бойцов ВСУ подхватили COVID-19

Коронавирус в украинской армии: еще 19 бойцов ВСУ подхватили COVID-19
12:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
В украинской армии продолжают фиксировать новые случаи коронавирусного заболевания. За сутки подтвердили 16 случаев COVID-19.

В Вооруженных силах Украины коронавирус подтвердили у 196 человек, за минувшие сутки зафиксировано 16 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 1 августа в Вооруженных Силах Украины болеют 196 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 625 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 572 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 68 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек, а на лечении дома, под наблюдением медицинской службы - 8 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

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Все по теме:

ВСУ, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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