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В УЦОКО считают неэтичным участие учителей в ВНО

В УЦОКО считают неэтичным участие учителей в ВНО
13:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Участие репетиторов и учителей во внешнем независимом оценивании является неэтичным по отношению к абитуриентам. Такую точку зрения высказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко в интервью Укринформу.

"Мы ежегодно наблюдаем неприятную, а в определенной степени, позорную ситуацию, когда на ВНО приходят репетиторы и учителя, и, понятно, что их уровень подготовки по сравнению с воспитанниками в разы выше! А они потом хвастаются: "Я набрал 200 баллов по такому-то предмету". С точки зрения этики, это не совсем красиво, потому что человек использует абсолютно безосновательно внешнее независимое оценивание, чтобы капитализировать свою оценку в 200 баллов в более выгодную для себя цену, как репетитора", - сказал он.

По мнению руководителя Центра, не совсем честно конкурировать со своими детьми и хвастаться, что ты лучше их.

"Наша шкала рейтинговая, и если на верхней ступени среди 200-балльников оказываются только репетиторы, от этого страдают дети.

Например, максимальный возможный балл, который можно набрать за тест по украинскому языку и литературе - 104, а среди участников ежегодно есть около 10 детей, которые набрали, например, 95 баллов и оказались бы на высшей ступени. А тут один репетитор набирает максимально возможный балл из максимально возможного и получает 200 баллов. Если бы он не пришел, то 10 детей получили бы 200 баллов своим результатом и имели бы значительно лучшие шансы на поступление в заведения высшего образования", - пояснил он.

Стали известны результаты и пороговые баллы ВНО по семи предметам

В этом году такого нет, но, в другие годы мы наблюдали, когда репетиторы, занимая верхние ступени своими результатами крали рейтинговую позицию у своих же воспитанников.

По словам Бойко, в этом году количество абитуриентов, которые получили 200 баллов, например, по физике - 64, а в прошлом году их было всего четверо.

Всего ВНО-2020 на максимальные 200 баллов сдали 447 участников тестирования. В прошлом году их было 274.

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ВНО, Вступительная кампания, Валерий Бойко.

Автор:

Телеграф
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