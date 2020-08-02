На водоемах Украины погибло около 800 человек

С начала 2020 года спасатели зафиксировали уже около 800 случаев гибели граждан на водных объектах страны.

Оперативные данные ГСЧС гласят, что по состоянию на сегодняшнее утро уже примерно 800 человек утонули на украинских водоемах.

Об этом сообщает пресс-центр госслужбы.

Отмечается, что в списке погибших почти 80 детей. Кроме того, спасателям удалось предотвратить смерти 250 людей, среди которых 30 - дети.

Представители ГСЧС просят быть внимательнее на водоемах и придерживаться правил безопасности.

"К сожалению, статистика говорит о том, что украинцы пренебрегая правилами безопасности, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своих детей. Ведь перед взрослыми, в первую очередь, стоит ответственность за то, чтобы дети были проинформированы и обучены правилам безопасности, в частности, у водоемов", — говорят в пресс-центре службы.

Отмечается, что накануне выходных спасатели провели превентивные меры с целью профилактики возникновения трагических событий на воде, в частности в Донецкой, Полтавской и Хмельницкой областях.