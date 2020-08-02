На водоемах Украины погибло около 800 человек

Оперативные данные ГСЧС гласят, что по состоянию на сегодняшнее утро уже примерно 800 человек утонули на украинских водоемах.
Об этом сообщает пресс-центр госслужбы.
Отмечается, что в списке погибших почти 80 детей. Кроме того, спасателям удалось предотвратить смерти 250 людей, среди которых 30 - дети.
Представители ГСЧС просят быть внимательнее на водоемах и придерживаться правил безопасности.
"К сожалению, статистика говорит о том, что украинцы пренебрегая правилами безопасности, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своих детей. Ведь перед взрослыми, в первую очередь, стоит ответственность за то, чтобы дети были проинформированы и обучены правилам безопасности, в частности, у водоемов", — говорят в пресс-центре службы.
Отмечается, что накануне выходных спасатели провели превентивные меры с целью профилактики возникновения трагических событий на воде, в частности в Донецкой, Полтавской и Хмельницкой областях.