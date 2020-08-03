Новые стандарты НАТО: В Украине реформируют военное образование

Военные вузы Украины реформируются по специальной программе НАТО на евроатлантических ценностях и принципах. Об этом заявил глава Департамента военного образования и науки Минобороны Украины Владимир Мирненко.

"В контексте реализации курса Украины по вступлению в НАТО проводятся мероприятия в отношении развития системы военного образования Украины. Реализация вопросов реформирования системы профессионального военного образования Украины, как составляющей военного образования, проходит при поддержке специалистов НАТО, а также реализации программы НАТО DEEP-Ukraine", - рассказал Мирненко.

По его словам, эту поддержку можно охарактеризовать как институциональную и такую, которая охватывает большинство высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений Минобороны Украины.

"Сотрудничество в рамках этой программы позволяет говорить о системных изменениях в военном образовании Украины и формировании новой парадигмы этой системы, которая создает военную культуру, основанную на евроатлантических ценностях и принципах", - отметил Мирненко.

С этой целью создана Координационная группа экспертов Минобороны, Генштаба ВС Украины и стран-членов НАТО, разработавшая проект проведения институционального аудита профессионального военного образования.

"Институциональный аудит должен оценить, соответствует ли качество профессионального военного образования потребностям и специфике сил обороны, интеграции Украины в НАТО, и предложить практические рекомендации по ее улучшению в соответствии с лучшими методиками и передовым опытом государств-НАТО", - отметил представитель Минобороны.

По его словам, такая деятельность становится началом введения системных изменений в организации профессионального военного образования по направлениям, которые бы отвечали потребностям ВСУ, международным стандартам качества подготовки военнослужащих и было интегрировано в государственную систему образования.