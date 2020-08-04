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Антициклон накроет Украину: жара усилится, а дождей не предвидится

Антициклон накроет Украину: жара усилится, а дождей не предвидится
08:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Вторник начнет довольно засушливую неделю, а в дальнейшем жара только усилится. Дождей не ожидается, температура по Украине будет колебаться от +25 до +31 градуса.

В ближайшие сутки, 4 августа, жара в Украине накроет все регионы, погода будет сухой и ясной, в некоторых регионах днем до +30°.

Погода в регионах

В западных областях погода с прояснениями, осадков не предвидится. Во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях температура воздуха ночью +13...+15°, днем +28...+30°. В остальных областях этого региона ночью +12...+14°, днем +27...+29°.

В северных регионах без осадков, ясно. В Черниговской области ночью +12...+14°, днем +26...+28°. На Сумщине ночью +11...+13°, днем +25...+27°.

Прогноз погоды на 4.08.2020

Прогноз погоды на 4 августа фото: meteo.gov.ua

На востоке без дождей, молооблачная погода, ночью +12...+14°, днем +27...+29°. В Днепропетровской области днем до +30°.

В центре малооблачная погода, ночью +12...+14°, днем +28...+30°.

На юге ясно и жарко. В Николаевской области ночью +14...+16°, днем +27...+29°. В Херсоне днем до +31°, а в Одессе днем будут комфортные +26...+28°.

В Крыму ясно и без осадков, температура воздуха ночью +15...+17°, днем +27...+29°.

Погода в Киеве

В столице сегодня без осадков, облачная погода с прояснениями. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +27...+29°.

5 и 6 августа жара усилится. Способствовать этому будет антициклон. В некоторых регионах днем температура воздуха поднимется до +33°.

Прогноз погоды на 5.08.2020

Прогноз погоды на 5 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 6.08.2020

Прогноз погоды на 6 августа фото: meteo.gov.ua

7 и 8 августа погода существенно не изменится, на территории Украины продолжит господствовать антициклон, который и обеспечит жаркую погоду. Лишь в центре и на северо-востоке пройдут грозы. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +28...+30°.

Прогноз погоды на 7.08.2020

Прогноз погоды на 7 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 8.08.2020

Прогноз погоды на 8 августа фото: meteo.gov.ua

Напомним, в мощные ливни обрушились на курорты Азовского моря. В поселке Кирилловка подтопленными оказались десятки баз отдыха. В Бердянске дороги превратились в реки, а машины передвигались по окна в воде.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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