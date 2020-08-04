Общественные работы: в "СН" предложили наказывать за домашнее насилие

Нардепы от парламентской фракции "СН" предложили принять законопроект, предполагающий наказывать за домашнее насилие привлечением к общественно полезным работам с одновременным направлением средств за их выполнение пострадавшему лицу. Об этом завила зампредседателя фракции "СН" Евгения Кравчук в Фейсбуке.

"Вместе с коллегами из Слуги Народа поставила свою подпись под проектом Закона Украины 3908-1 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола". Название длинное, а суть – очень проста. Сегодня большинство виновных в домашнем насилии платят штрафы из семейного бюджета. Дети и другие члены семьи страдают вдвойне, и это надо исправлять.

Мы с коллегами подумали над тем, как сделать ответственность за домашнее насилие более адресной, и предлагаем привлекать нарушителей к общественно полезным работам с одновременным направлением средств за выполнение таких работ пострадавшему лицу", - написала Кравчук.

Также, по словам депутата, очень важно нововведение о возможности рассмотрения дел о домашнем насилии без присутствия самих обидчиков, которые часто пытаются скрыться от следствия, что сильно усложняет быстрое принятие решения о наказании.

"Вероятно, что с метлой в руках в течение 120-240-360 часов общественно полезных работ нарушители достигнут больших успехов в исправлении своего поведения, а члены их семей не окажутся в затруднительном положении", - отметила Кравчук.

Согласно данным на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект №3908-1 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за совершение домашнего насилия и насилия по признаку пола" был зарегистрирован в парламенте 3 августа и передан на рассмотрение руководству. Проект подписали 11 народных депутатов от фракции "Слуга народа". Текст документа пока не обнародован.