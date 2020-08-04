Переговоры с главой МИД Молдовы: Кулеба рассказал, какие вопросы удалось "реанимировать"

Украина и Молдова договорились возобновить двусторонние консультации для решения проблемных вопросов между двумя странами. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба по результатам встречи с молдавским коллегой Олегом Цулей в столице.

"Безусловно, в центре нашего разговора сегодня также находились вопросы взаимодействия между нашими странами в экономической сфере, торговле. Все это чрезвычайно важно для экономик наших стран, и я очень рад, что нам удалось договориться возобновить, я бы даже сказал реанимировать, заседания и консультации, посвященные решению тех проблемных вопросов, которые есть в наших отношениях, прежде всего по известной пакетной договоренности, которая касается вопросов Днестровской ГЭС, вопросам дороги Одесса-Рени", - сказал Кулеба.

Цуля в свою очередь отметил, что, по мнению обоих министров, двусторонние торгово-экономические отношения нуждаются в активизации.

"В этой связи я предложил организовать очередное заседание Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества в Кишиневе, а также дальнейшее продвижение прямого диалога на уровне сопредседателей Комиссии", - отметил глава МИДа Молдовы.

Дипломат добавил, что основой двусторонних отношений остается общий евроинтеграционный вектор, а также сообщил, что отдельно обсудил с украинским коллегой вопросы безопасности, в том числе урегулирование конфликта на востоке Украины и вопрос Крыма.

"Мы еще раз подтвердили поддержку Республикой Молдова независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. В то же время я выразил благодарность за оказанную Молдове поддержку Украиной в контексте определения некоторых устойчивых решений в процессе Приднестровского урегулирования", - сказал министр.

Как сообщалось, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля 4 августа находится в Украине с рабочим визитом.