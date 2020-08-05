В Украине температура поднимется до +30°, но местами дожди: погода, карта

В ближайшие сутки в Украине будет по летнему жарко. Почти во всех областях будет светить солнце, дожди пройдут лишь на западе страны.

В среду, 5 августа, жара накроет все регионы Украины. Погода будет малооблачной, лишь в некоторых регионах вероятен небольшой дождь.

Об этом свидетельствую синоптические карты Украинского гидрометцентра.

Погода в областях

По прогнозам синоптиков в западных регионах ожидается кратковременный дождь. В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях дождь, температура воздуха ночью +17...+19°, днем +27...+29°. В Черновецкий, Ровенской и Волынской областях без осадков, ночью +14...+16°, днем +28...+30°.

На севере страны ясно, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +29...+31°.

Прогноз погоды на 5 августа фото: meteo.gov.ua

На востоке установится жара, местами столбики термометров поднимутся до +32°. На Харьковщине ночью +12...+14°, днем +28...+30°. В Днепропетровской и Запорожской областях ночью +16...+18°, днем +29...+31°.

В центре страны небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +29...+31°.

На юге Украины жарко и солнечно; в Николаеве и Херсоне днем до +32°. На Одессщине ночью +16...+18°, днем +29...+31°.

В Крыму без осадков, ночью температура воздуха опустится до +15°, а днем поднимется до +31°.

Погода в Киеве

В столице 5 августа будет наблюдаться сухая и жаркая погода, днем температура воздуха поднимется до +31°. По области малооблачная погода, ночью +14...+16°, днем +28...+30°.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 6 и 7 августа жара усилится на территории Украины. Во всех областях будет сухая и жаркая погода. Температура воздуха днем ожидается от +27 до +32, а ночью от +15 до +18 градусов.

Прогноз погоды на 6 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 7 августа фото: meteo.gov.ua

8 и 9 августа в западных областях следует ожидать грозовые дожди. Жара немного спадет, температура воздуха ночью +16...+18°, днем +24...+26°.

Прогноз погоды на 8 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 9 августа фото: meteo.gov.ua

Напомним, в мощные ливни обрушились на курорты Азовского моря. В поселке Кирилловка подтопленными оказались десятки баз отдыха. В Бердянске дороги превратились в реки, а машины передвигались по окна в воде.