Скачать
Среда, 05.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова антирекорд по коронавирусу
В Украине снова антирекорд по коронавирусу
В Украине температура поднимется до +30°, но местами дожди: погода, карта
В Украине температура поднимется до +30°: погода, карта
Шахтер - Вольфсбург: где и когда смотреть ответный матч Лиги Европы
Шахтер - Вольфсбург: где и когда смотреть ответный матч Лиги Европы
Google Doodle призывает человечество "носить маску" в условиях пандемии COVID-19
Google Doodle призывает человечество "носить маску"

В Украине температура поднимется до +30°, но местами дожди: погода, карта

В Украине температура поднимется до +30°, но местами дожди: погода, карта
09:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В ближайшие сутки в Украине будет по летнему жарко. Почти во всех областях будет светить солнце, дожди пройдут лишь на западе страны.

В среду, 5 августа, жара накроет все регионы Украины. Погода будет малооблачной, лишь в некоторых регионах вероятен небольшой дождь. 

Об этом свидетельствую синоптические карты Украинского гидрометцентра. 

Погода в областях 

По прогнозам синоптиков в западных регионах ожидается кратковременный дождь. В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях дождь, температура воздуха ночью +17...+19°, днем +27...+29°. В Черновецкий, Ровенской и Волынской областях без осадков, ночью +14...+16°, днем +28...+30°.

На севере страны ясно, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +29...+31°. 

Прогноз погоды на 5.08.2020

Прогноз погоды на 5 августа фото: meteo.gov.ua

На востоке установится жара, местами столбики термометров поднимутся до +32°. На Харьковщине ночью +12...+14°, днем +28...+30°. В Днепропетровской и Запорожской областях ночью +16...+18°, днем +29...+31°.

В центре страны небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +29...+31°. 

На юге Украины жарко и солнечно; в Николаеве и Херсоне днем до +32°. На Одессщине ночью +16...+18°, днем +29...+31°. 

В Крыму без осадков, ночью температура воздуха опустится до +15°, а днем поднимется до +31°.

Погода в Киеве

В столице 5 августа будет наблюдаться сухая и жаркая погода, днем температура воздуха поднимется до +31°. По области малооблачная погода,  ночью +14...+16°, днем +28...+30°.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 6 и 7 августа жара усилится на территории Украины. Во всех областях будет сухая и жаркая погода. Температура воздуха днем ожидается от +27 до +32, а ночью от +15 до +18 градусов.

Прогноз погоды на 6.08.2020

Прогноз погоды на 6 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 7.08.2020

Прогноз погоды на 7 августа фото: meteo.gov.ua

8 и 9 августа в западных областях следует ожидать грозовые дожди. Жара немного спадет, температура воздуха ночью +16...+18°, днем +24...+26°. 

Прогноз погоды на 8.08.2020

Прогноз погоды на 8 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 9.08.2020

Прогноз погоды на 9 августа фото: meteo.gov.ua

Напомним, в мощные ливни обрушились на курорты Азовского моря. В поселке Кирилловка подтопленными оказались десятки баз отдыха. В Бердянске дороги превратились в реки, а машины передвигались по окна в воде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холодное пиво и жара: совместимы ли эти вещи
02 Уже почти восемьдесят погибших: власти Ливана озвучили предварительную причину взрыва в Бейруте
03 Саакашвили: Я могу стать кандидатом на пост премьера в крупнейшей стране Европы
04 Избили в Турции: украинскую модель Дарью Кирилюк осудили за клевету
05 Почти три тысячи тонн взрывчатки: премьер Ливана раскрыл детали взрыва в Бейруте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Взрыв в Бейруте: пострадали полсотни сотрудников ООН
Взрыв в Бейруте: пострадали полсотни сотрудников ООН
Свежий курс валют: евро и доллар снова ползут вверх
Свежий курс валют: евро и доллар снова ползут вверх
Боевики снова сорвали перемирие на Донбассе
Боевики снова сорвали перемирие на Донбассе
Xiaomi &quot;попрощалась&quot; с программой Android One
Xiaomi "попрощалась" с программой Android One
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь