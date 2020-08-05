В этом году День знаний в Украине может пройти по-новому

Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий советует школам отпраздновать начало учебного года в рамках класса.

Праздник первого звонка в Украине в этом году может пройти в новом формате. В частности, это посоветовала сделать школам заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

Об этом она сказала в ходе онлайн-толоки от EdCamp, пишет УП .

Мандзий советует школам праздновать начало нового учебного года в рамках класса.

"Мы определенно рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий. Но формат встреч и проведения 1 сентября вы можете определить в каждом заведении индивидуально. Это может быть празднование в пределах класса, поскольку это все же меньше людей и это наша школьная семья. Не подвергайте друг друга опасности и придумайте креативный формат. А я точно знаю о креативности наших школьных команд ", - сказала чиновница.

По ее словам, подобные мероприятия должны проходить на открытом воздухе.

Напомним, сегодня заболеваемость коронавирусом в Украине побила очередной антирекорд - за сутки заболели 1 271 человек. 26 человек умерли от осложнений, 914 полностью излечились. Больше всего случаев фиксируют во Львовской области и Киеве. Но несколько дней подряд ситуация с заболеваемостью ухудшается и в Харьковской области.