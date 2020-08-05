В МОН разработали рекомендации к подготовке старта 2020-2021 учебного года

МОН разработало рекомендации относительно старта 2020/2021 учебного года, в которых рассказало как создать безопасные условия в школе и подготовится к возможным изменениям эпидемической ситуации. Об этом сообщили в МОН.

"С 1 сентября в школах необходимо соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены, педагогам следует общаться с родителями преимущественно дистанционно, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Согласно рекомендациям Минздрава и ВОЗ, во время образовательного процесса в учреждениях необходимо придерживаться принципов социального дистанцирования и правил гигиены, использовать средства индивидуальной защиты и избегать массовых скоплений.

До старта учебного года основателям заведений рекомендовано: обеспечить школы дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты; оборудовать места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток; создать условия для социального дистанцирования и избегания скоплений.

Чтобы создать условия для дистанцирования, в частности рекомендуется: открыть несколько входов в здание, увеличить расстояние между партами, использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам, выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся, использовать большие помещения - в частности актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения, при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе, установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся.

Для минимизации передвижения учащихся в помещениях заведения Минобразования рекомендует закрепить по классам отдельные учебные кабинеты. Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками, в частности уменьшая количество коммуникационных упражнений.

Также министерство рекомендует заведениям ввести гибкую структуру учебного года - предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

Кроме того, в начале нового учебного года следует выяснить уровень освоения учебного материала, который ученики изучали дистанционно в конце 2019/2020 учебного года, и определить необходимость повторно изучать этот материал. Общение педагогов с родителями следует осуществлять преимущественно дистанционно с помощью доступных средств связи.

Работа групп продленного дня должно так же быть организована с учетом временных рекомендаций главного государственного санитарного врача по противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях.

Минобразования также рекомендует предложить родителям учеников с хроническими легочными болезнями, расстройствами иммунной системы, заболеванием сахарный диабет и продолжить обучение по более безопасными для них формам - на экстернате или дистанционно.