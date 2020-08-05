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В МОН разработали рекомендации к подготовке старта 2020-2021 учебного года

В МОН разработали рекомендации к подготовке старта 2020-2021 учебного года
Обновлено 17:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
МОН разработало рекомендации относительно старта 2020/2021 учебного года, в которых рассказало как создать безопасные условия в школе и подготовится к возможным изменениям эпидемической ситуации. Об этом сообщили в МОН.

"С 1 сентября в школах необходимо соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены, педагогам следует общаться с родителями преимущественно дистанционно, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Согласно рекомендациям Минздрава и ВОЗ, во время образовательного процесса в учреждениях необходимо придерживаться принципов социального дистанцирования и правил гигиены, использовать средства индивидуальной защиты и избегать массовых скоплений.

До старта учебного года основателям заведений рекомендовано: обеспечить школы дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты; оборудовать места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток; создать условия для социального дистанцирования и избегания скоплений.

Чтобы создать условия для дистанцирования, в частности рекомендуется: открыть несколько входов в здание, увеличить расстояние между партами, использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам, выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся, использовать большие помещения - в частности актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения, при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе, установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся. 

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Для минимизации передвижения учащихся в помещениях заведения Минобразования рекомендует закрепить по классам отдельные учебные кабинеты. Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками, в частности уменьшая количество коммуникационных упражнений.

Также министерство рекомендует заведениям ввести гибкую структуру учебного года - предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

Кроме того, в начале нового учебного года следует выяснить уровень освоения учебного материала, который ученики изучали дистанционно в конце 2019/2020 учебного года, и определить необходимость повторно изучать этот материал. Общение педагогов с родителями следует осуществлять преимущественно дистанционно с помощью доступных средств связи.

Работа групп продленного дня должно так же быть организована с учетом временных рекомендаций главного государственного санитарного врача по противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях. 

Минобразования также рекомендует предложить родителям учеников с хроническими легочными болезнями, расстройствами иммунной системы, заболеванием сахарный диабет и продолжить обучение по более безопасными для них формам - на экстернате или дистанционно.

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Украина, МОН, Образование.

Автор:

Телеграф
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