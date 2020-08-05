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Среда, 05.08.2020
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Премьер проведет совещание с мэрами городов по адаптивному карантину

Премьер проведет совещание с мэрами городов по адаптивному карантину
Обновлено 15:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua
Денис Шмыгаль анонсировал селекторное совещание с мэрами городов по мерам адаптивного карантина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал проведение селекторного совещания с мэрами городов на тему ситуации с распространением коронавирусной болезни Covid-19, разъяснения новых правил мер адаптивного карантина, направленных на сдерживание эпидемии коронавируса.

"Прошу организовать селекторное совещание с мэрами городов, где мы сможем обсудить и снять все проблемные вопросы", - обратился к министрам премьер.

Он добавил, что главными задачами адаптивного карантина является не допустить распространения эпидемии и позволить нормально работать экономике.

Также Шмыгаль подчеркнул важность коммуницирования с руководителями районов и городов.

Напомним, сегодня заболеваемость коронавирусом в Украине побила очередной антирекорд - за сутки заболели 1 271 человек. 26 человек умерли от осложнений, 914 полностью излечились. Больше всего случаев фиксируют во Львовской области и Киеве. Но несколько дней подряд ситуация с заболеваемостью ухудшается и в Харьковской области. 

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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