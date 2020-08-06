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Четверг, 06.08.2020
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Жаркий антициклон: в Украине днем до +35° и дожди только за западе

Жаркий антициклон: в Украине днем до +35° и дожди только за западе
Обновлено 09:04 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине продолжает господствовать антициклон. Во всех регионах будет жарко, днем от +28 до +35 градусов. Дожди пройдут лишь на западе страны.

В четверг, 6 августа, во всех регионах страны установится жара, дождей практически не будет, лишь на западе вероятны осадки. Температура воздуха днем будет колебаться от +30° на западе и до +35° на востоке.

Об этом свидетельствую синоптические карты Украинского гидрометцентра. 

Погода в регионах

В западных регионах жарко, в Карпатах кратковременный дождь.  Во Львовской, Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях температура воздуха ночью +14...+16°, днем +28...+30°. В Закарпатской и Волынской областях ночью +16...+18°, днем +29...+31°. В  Ровенской области днем до +32°.

Погода 6.08.2020

Прогноз погоды на 6 августа фото: meteo.gov.ua

На севере страны без осадков, температура воздуха ночью +13...+15°, днем +30..+32°. В Сумской области ночью +13...+15°, днем +29..+31°.

Восток Украины накроет сильная жара, местами до +35°. В Харьковской и Полтавской областях ясно, ночью +15...+17°, днем +31..+33°. В Луганской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях ночью +16...+18°, днем +33..+35°.

В центре малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +30..+32°. В Кировоградской области днем до +35°.

На юге и в Крыму ясно, ночью +17...+19°, днем +32..+34°.

Погода в Киеве

В столице в четверг осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +30..+32°. В Киевской области ясно, ночью +15...+17°, днем +29..+31°.

7 и 8 августа на западе страны ожидаются грозовые дожди, в Карпатах ливни. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +29..+31°.

Погода 7.08.2020

Прогноз погоды на 7 августа фото: meteo.gov.ua

Погода 8.08.2020

Прогноз погоды на 8 августа фото: meteo.gov.ua

9 и 10 августа погода существенно не изменится, на западе пройдут дожди и температура снизится, ночью до +13°, а днем +25°. В остальных областях Украины по прежнему будет жарко и без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +29..+31°.

Погода 9.08.2020

Прогноз погоды на 9 августа фото: meteo.gov.ua

Погода 10.08.2020

Прогноз погоды на 10 августа фото: meteo.gov.ua

Напомним, в мощные ливни обрушились на курорты Азовского моря. В поселке Кирилловка подтопленными оказались десятки баз отдыха. В Бердянске дороги превратились в реки, а машины передвигались по окна в воде.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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