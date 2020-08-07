У кого сегодня день ангела: значение имени и самые милые поздравления

Сегодня, 7 августа, день ангела отмечают люди, которые носят прекрасное имя "Анна".

Имя Анна по происхождению древнееврейское. Означает "расположение, благоволение, благосклонность", "Бог мне благоволит" или "Бог ко мне благосклонен". Образовано от древнееврейского "Hannah" ( Channah ). Встречается в Ветхом Завете ( Hannah ) - Анна Пророчица, мать пророка Самуила, в новом Завете ( Anna ) - праведная Анна Пророчица.

Самым ярким качеством характера Анны является доброта. Это качество проявляется уже с самого детства и не покидает ее никогда. Она очень привязана к своим близким людям и всегда старается придти на помощь, даже в самых сложных и серьезных ситуациях. Иногда люди пользуются ее добротой, она знает это, но не обижается на них. Анны являются справедливыми людьми, всегда знают, какое решение будет верным в той или иной ситуации.

Анны всегда имеют очень яркую внешность, которую дополняют красивой одеждой. Всегда находят общий язык с людьми, любят работать в творческой сфере.

К сожалению, в мужья Анне достаются всегда неудачливые люди, зачастую имеющие какие-либо отклонения. Но она будет до конца жизни любить такого человека и никогда не пожалеет о своем выборе. Она очень преданная жена. Но при всем этом никогда не простит измену.

Иногда Анна забывает, что кроме всех остальных необходимо любить еще и себя. На грубость людей никогда не отвечает тем же, а просто ждет момента, когда человек одумается.

Поздравления с именинами Анны

Тебе, прекрасная Анюта,

Желаю, чтобы ты цвела,

Чтоб в жизни каждая минута

Лишь позитив в себе несла!

Всегда будь счастлива, успешна,

Мечты сбываются пускай,

Будь самой милой, доброй, нежной

И словно солнышко, сверкай!

Поздравляем тебя, Анна!

Улыбайся, не грусти!

Добивайся неустанно

Счастья на своем пути!

Будь прекрасной и любимой,

Будь уверенной в себе,

Яркой и неотразимой,

Лишь удач тебе в судьбе!

Желаю, милая Анюта,

Тебе счастливой быть всегда!

Пусть дарит каждая минута

Тебе лишь яркие цвета!

Пускай улыбка освещает

Лучами солнца все вокруг!

Пусть все, чего душа желает,

Легко осуществится вдруг!

Аня, Анечка, Анюта,

Пожелаю в праздник твой,

Чтобы каждая минута

Была белой полосой.

Чтобы беды обходили,

И с работой повезло,

И чтоб все тебя ценили,

Будь собой, врагам назло!

Я тебе желаю, Анна,

Чтоб счастливой ты была,

И сейчас, и постоянно

Чтоб улыбкой ты цвела!

Чтоб легко все удавалось,

Что всех ты превзошла,

Наполняла будни радость,

И успешно шли дела!