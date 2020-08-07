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У кого сегодня день ангела: значение имени и самые милые поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и самые милые поздравления
Обновлено 09:22 Сегодня Телеграф
Сегодня, 7 августа, день ангела отмечают люди, которые носят прекрасное имя "Анна".

Имя Анна по происхождению древнееврейское. Означает "расположение, благоволение, благосклонность", "Бог мне благоволит" или "Бог ко мне благосклонен". Образовано от древнееврейского "Hannah" ( Channah ). Встречается в Ветхом Завете ( Hannah ) - Анна Пророчица, мать пророка Самуила, в новом Завете ( Anna ) - праведная Анна Пророчица.

Самым ярким качеством характера Анны является доброта. Это качество проявляется уже с самого детства и не покидает ее никогда. Она очень привязана к своим близким людям и всегда старается придти на помощь, даже в самых сложных и серьезных ситуациях. Иногда люди пользуются ее добротой, она знает это, но не обижается на них. Анны являются справедливыми людьми, всегда знают, какое решение будет верным в той или иной ситуации.

Анны всегда имеют очень яркую внешность, которую дополняют красивой одеждой. Всегда находят общий язык с людьми, любят работать в творческой сфере.

К сожалению, в мужья Анне достаются всегда неудачливые люди, зачастую имеющие какие-либо отклонения. Но она будет до конца жизни любить такого человека и никогда не пожалеет о своем выборе. Она очень преданная жена. Но при всем этом никогда не простит измену.

Иногда Анна забывает, что кроме всех остальных необходимо любить еще и себя. На грубость людей никогда не отвечает тем же, а просто ждет момента, когда человек одумается.

Поздравления с именинами Анны

Тебе, прекрасная Анюта,

Желаю, чтобы ты цвела,

Чтоб в жизни каждая минута

Лишь позитив в себе несла!

 

Всегда будь счастлива, успешна,

Мечты сбываются пускай,

Будь самой милой, доброй, нежной

И словно солнышко, сверкай!

Поздравляем тебя, Анна!

Улыбайся, не грусти!

Добивайся неустанно

Счастья на своем пути!

 

Будь прекрасной и любимой,

Будь уверенной в себе,

Яркой и неотразимой,

Лишь удач тебе в судьбе!

Желаю, милая Анюта,

Тебе счастливой быть всегда!

Пусть дарит каждая минута

Тебе лишь яркие цвета!

 

Пускай улыбка освещает

Лучами солнца все вокруг!

Пусть все, чего душа желает,

Легко осуществится вдруг!

7 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Аня, Анечка, Анюта,

Пожелаю в праздник твой,

Чтобы каждая минута

Была белой полосой.

 

Чтобы беды обходили,

И с работой повезло,

И чтоб все тебя ценили,

Будь собой, врагам назло!

Я тебе желаю, Анна,

Чтоб счастливой ты была,

И сейчас, и постоянно

Чтоб улыбкой ты цвела!

 

Чтоб легко все удавалось,

Что всех ты превзошла,

Наполняла будни радость,

И успешно шли дела!

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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