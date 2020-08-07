Погода: в Украине будет 30-градусная жара, местами грозы

Благодаря антициклону Detlef с центром над странами Балтии в Украине будет преимущественно сухая погода. Столбики термометров местами поднимутся до +35°.

В пятницу, 7 августа, во всех регионах сухо. Температура воздуха днем будет колебаться от +29° на западе и до +35° на востоке.

Погода в регионах

На западе местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +29..+31°. В Карпатах ночью +13...+15°, днем +30..+32°.

На севере Украины сухая и жаркая погода, ночью +14...+16°, днем +29..+31°.

На востоке ясно, без осадков. На Харьковщине ночью +16...+18°, днем +30..+32°. В Луганской и Донецкой областях ночью +18...+20°, днем +31..+33°. В Запорожской и Днепропетровской областях ночью +19...+21°, днем +33..+35°.

Прогноз погоды на 7 августа фото: meteo.gov.ua

В центе солнечно, ночью +16...+18°, днем +31..+33°. В Кировоградской области днем до +34°.

В южных областях и Крыму малооблачная погода, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью +19...+21°, днем +33..+35°.

Погода в Киеве

В столице 7 августа без дождей. Установится ясная погода, ночью +16...+18°, днем +29..+31°. По области без осадков, ночью +15...+17°, днем +30..+32°.

На выходных, 8 и 9 августа, в западных областях пройдут грозовые дожди. Температура воздуха немного снизится, ночью до +16 градусов, днем до +28.

Прогноз погоды на 8 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 9 августа фото: meteo.gov.ua

В начале следующей рабочей недели, 10 и 11 августа, погода существенно не изменится, лишь на западе и севере ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +26..+28°.

Прогноз погоды на 10 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 11 августа фото: meteo.gov.ua

Напомним, в мощные ливни обрушились на курорты Азовского моря. В поселке Кирилловка подтопленными оказались десятки баз отдыха. В Бердянске дороги превратились в реки, а машины передвигались по окна в воде.