Скачать
Пятница, 07.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус не отступает: в Украине новый антирекорд по COVID-19
Коронавирус не отступает: в Украине новый антирекорд по COVID-19
Погода: в Украине будет 30-градусная жара, местами грозы
Погода: в Украине будет 30-градусная жара, местами грозы
Рамирес - Постол: чемпионский бой объявлен официально
Рамирес - Постол: чемпионский бой объявлен официально
Печальная новость: в возрасте 21 года умер сын Виктора Павлика
Печальная новость: в возрасте 21 года умер сын Виктора Павлика

Известной российской певице запретили въезд в Украину

Известной российской певице запретили въезд в Украину
12:15 Сегодня Телеграф Фото: ГПСУ
Российской певице Наталье Ионовой, которая выступает под псевдонимом "Глюкоза" запретили въезд на территорию Украины.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в комментарии Украинской правде.

В сообщении сказано, что Ионова прибыла в Киев рейсом из Минска. В аэропорту "Борисполь" пограничники выяснили, что женщина нарушала украинское законодательство посещая оккупированный ее страной Крымский полуостров.

Изначально, в ходе общения с сотрудниками ГПСУ иностранка путалась в своих ответах и не могла четко вспомнить, когда последний раз была в Крыму, называла 2013 год.

 Пограничники отметили, что гражданка России планировала попасть в Украину в личных целях. Ей поставили штамп о запрете въезда и она вылетела обратным рейсом в Беларусь.

Напомним, "Глюкоза" неоднократно ездила на концерты и вечеринки в оккупированный Крым с территории России.

Как сообщалось, в марте сотрудники Госпогранслужбы запретили въезд в Украину на три года российскому журналисту за посещение временно оккупированного Крыма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Глюкоза, ГПСУ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер молодой украинский футболист Дмитрий Левчук
02 Канал "112 Украина" заявил о попытке рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского
03 На Банковой рассказали, чего ждут от "нормандской встречи"
04 Телеканал "112 Украина" заявил о давлении на него со стороны власти: заявление Международного редакционного совета
05 Монатик с супругой Ириной устроил сказочную прогулку на яхте в Одессе (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине провели еще одну сложную операцию по трансплантации
В Украине провели еще одну сложную операцию по трансплантации
Курс валют на сегодня: к концу недели евро наконец подешевел
Курс валют на сегодня: к концу недели евро наконец подешевел
В Китае от чумы умер мужчина: на карантин закрыли целую деревню
В Китае от чумы умер мужчина: целую деревню изолировали
Ученые: Нескончаемая вырубка лесов может привести к гибели человечества
Ученые: Нескончаемая вырубка лесов может привести к гибели человечества
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь