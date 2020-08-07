Известной российской певице запретили въезд в Украину

Российской певице Наталье Ионовой, которая выступает под псевдонимом "Глюкоза" запретили въезд на территорию Украины.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в комментарии Украинской правде.

В сообщении сказано, что Ионова прибыла в Киев рейсом из Минска. В аэропорту "Борисполь" пограничники выяснили, что женщина нарушала украинское законодательство посещая оккупированный ее страной Крымский полуостров.

Изначально, в ходе общения с сотрудниками ГПСУ иностранка путалась в своих ответах и не могла четко вспомнить, когда последний раз была в Крыму, называла 2013 год.

Пограничники отметили, что гражданка России планировала попасть в Украину в личных целях. Ей поставили штамп о запрете въезда и она вылетела обратным рейсом в Беларусь.

Напомним, "Глюкоза" неоднократно ездила на концерты и вечеринки в оккупированный Крым с территории России.

Как сообщалось, в марте сотрудники Госпогранслужбы запретили въезд в Украину на три года российскому журналисту за посещение временно оккупированного Крыма.