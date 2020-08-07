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День пива 2020: интересные факты о празднике

День пива 2020: интересные факты о празднике
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com/
Международный день пива (International Beer Day) - ежегодный праздник, проходящий в первую пятницу августа. В 2020 году День пива выпадает на 7 августа.

Пиво - один из старейших напитков в мире. Международный день пива - еще один повод для любителей этого напитка, чтобы собраться вместе и повеселиться.

Первый день пива состоялся в 2007 году в городе Санта-Круз, штат Калифорния, США. К 2011 году он превратился из местечкового фестиваля в международный праздник, отмечаемый в 138 городах 23 стран, к 2012 году праздник отмечался уже в 207 городах 50 стран на 5 континентах.

Пиво является одним из древнейших напитков и его употребляли практически все древние культуры. Первое историческое упоминание о пивоварении зафиксировано во времена древнего Вавилона и Месопотамии.

День пива

7 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Рецепты пива нашли археологи на глиняных табличках, которые датируются 4300 годом до нашей эры. Существует даже ода шумерской богине пива под названием Гимн Нинкаси. В нем говорится о 1800 годе до нашей эры и есть рецепт пива.

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Праздник, История, День пива 2020.

Автор:

Телеграф
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