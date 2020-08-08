Жара до +35°С: чем удивит прогноз погоды на выходные

По данным на 8 августа в Украине снова будет жарко - днем 25 - 35°, дожди и грозы возможны только в прикарпатских районах, на остальной территории без осадков. Об этос сообщили в Укргидрометцентре.