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Жара до +35°С: чем удивит прогноз погоды на выходные

Жара до +35°С: чем удивит прогноз погоды на выходные
Обновлено 10:15 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
По данным на 8 августа в Украине снова будет жарко - днем 25 - 35°, дожди и грозы возможны только в прикарпатских районах, на остальной территории без осадков. Об этос сообщили в Укргидрометцентре.

"8 августа в Украине без осадков, лишь днем в прикарпатских областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°; в южной части ночью 18-23°, днем 30-35°", - отмечается в сообщении.

Также в Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности 8-10 августа.

погода 8 августа 

В Киеве 8 августа сухо, температура ночью 17-19°, днем 27-29°. В Киевской области также без осадков, ночью 14-19°, днем 25-30°.

8 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Согласно данным Центральной геофизической обсерватории Украины, самым холодным этот день был в Киеве в 1887 – +7,8, а самым теплым в 2010 – +39,2.

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Все по теме:

Украина, Погода, Укргидрометцентр.

Автор:

Телеграф
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