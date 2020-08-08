Жара до +35°С: чем удивит прогноз погоды на выходные

"8 августа в Украине без осадков, лишь днем в прикарпатских областях местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°; в южной части ночью 18-23°, днем 30-35°", - отмечается в сообщении.
Также в Укргидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности 8-10 августа.
В Киеве 8 августа сухо, температура ночью 17-19°, днем 27-29°. В Киевской области также без осадков, ночью 14-19°, днем 25-30°.
Согласно данным Центральной геофизической обсерватории Украины, самым холодным этот день был в Киеве в 1887 – +7,8, а самым теплым в 2010 – +39,2.