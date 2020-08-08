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В Украине сегодня отмечают день войск связи

В Украине сегодня отмечают день войск связи
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Украине сегодня отмечают день войск связи Украины. Так, командование ВСУ поздравило связистов с праздником. Об этом сообщает ВСУ.

"От имени командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем войск связи Украины! Вы выполняете одно из важнейших задач - обеспечиваете надежную связь. Когда она работает - ее не замечают, но ее отсутствие в разы уменьшает эффективность любой военной операции. Особенно Ваша роль возросла во время боевых действий в ходе антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей", - отметил командующий объединенных сил ВСУ Сергей Наев. 

Он добавил, что войска связи являются одним из ключевых звеньев Вооруженных Сил, поэтому ваши умения и навыки должны соответствовать самым высоким критериям скорости и безопасности передачи информации, оперативности в налаживании связи между подразделениями.

Видео поздравление:

Фото с места проведения мероприятия:

Коронавирус в ВСУ: сколько военных в Украине болеют COVID-19

"Уверен, что внедрение передовых технологий и современных методов военной коммуникации, постепенно приближают нас к осуществлению стратегической цели - построения современной, хорошо вооруженной армии.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, профессионального совершенства и военной выдержки. Пусть всегда рядом с Вами удача и поддержка родных, ведь Вы выполняете непростую, но очень важную функцию по обеспечению обороноспособности нашего государства", - добавил он. 

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Украина, Праздник, ВСУ.

Автор:

Телеграф
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