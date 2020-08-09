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Зеленский в День строителя: Ваша работа всегда вызывает уважение и восхищение

Зеленский в День строителя: Ваша работа всегда вызывает уважение и восхищение
11:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua
Глава украинского государства Владимир Зеленский поздравил строителей с профессиональным праздником.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил строителей с профессиональным праздником, отметив, что строительство - иногда нелегкий труд.

Об этом сообщает  Президент в своем Telegram-канале.

"Сегодня рад поздравить с профессиональным праздником строителей. Ваша работа всегда вызывает уважение и восхищение, ведь ее смысл - в создании и развитии новой качественной инфраструктуры нашей страны", - написал Зеленский.

Он отметил, что в этом году началась масштабная Национальная программа "Большая стройка".

"Это не только тысячи километров дорог, но и новые школы, детсады, отделения экстренной медицинской помощи, медицинские амбулатории и современные спортивные комплексы", - отметил Глава государства.

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Он также добавил, что проект будет продолжаться и в последующие годы, в планах - начать реконструкцию и восстановление памятников архитектуры, продолжение строительства дороги и других инфраструктурных объектов.

"Мы строим Украину вместе - это не только амбиция или мечта, это - план действий. Строим каждый день, несмотря на то, что этот труд иногда является нелегким. И мы верим в успех Украины! Уверен, что профессионализм и мастерство строителей будут способствовать дальнейшему развитию нашего государства", - резюмировал Зеленский.

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Все по теме:

Праздник, Владимир Зеленский, День строителя, Офис Президента.

Автор:

Телеграф
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