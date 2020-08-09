День строителя 2020: красивые поздравления и открытки

Профессиональный праздник работников строительства установлен в Украине Указом Президента в 1993 году. Его отмечают ежегодно во второе воскресенье августа.

В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, вся Украина празднует День строителя. Поздравить можно почти каждого. Наверняка, вы хоть один раз да были замечены в этом деле. А потом все-таки решали обратиться к профессионалам.

Настоящие строители берутся за дело только после того, как обругают работу предшественника, приукрасят сроки и стоимость ремонта. А если серьезно, то куда мы без этих ребят?! Без строителей не жить нам в новостройках, не ездить по новым трассам, не ходить по современным развлекательным центрам.

Пусть в День строителя на них посыпятся заказы, инструмент всегда будет точным и качественным, материалов хватает "как раз", а проекты сдаются и принимаются с первого раза.

Поздравления

С Днем строителя, строители!

И с дипломом, и любители.

Всех кто варит, заливает,

Штукатурит, утепляет,

Красит, месит, гвозди бьет,

Плитку ложит, пол кладет,

Пусть за труд вас уважают

И с лихвой вознаграждают.

Крепкого здоровья всем

И объектов без проблем!

Праздник крепкого бетона,

Прочных касок и катка,

Металлического звона

И удара молотка.

Гвозди, дрель, шуруп, отвертка

И бульдозер - в самый раз!

С Днем строителя сегодня

Поздравляем мы всех вас.

Пусть цемент ложится ровно,

Пусть не падает стена.

И всегда пусть, в сказке словно,

Будет жизнь защищена!

Стройка - дело непростое,

Нужен тут специалист.

Чтоб с руками, с головою,

И чтоб был не скандалист.

С днем строителя сегодня

Поздравляем вас, друзья,

Пусть работа будет легкой.

Ошибаться вам нельзя!

Чтоб здоровье было крепким,

Руки твердыми всегда,

Будущее - только светлым,

Обходила чтоб беда.

В День строителя желаю

Настроения отличного,

Пусть от невзгод судьба спасает

Как стена кирпичная.

Пусть сердце греется любовью,

Желаю жизни долгих лет.

И пускай всегда здоровье

Будет крепким как цемент!

Спасибо всем, кто строит города,

Мосты, дороги, улицы возводит.

Строители, сегодня вам хвала,

Без вас мы обладали бы не многим.

Пусть будет вам не в тягость этот труд

И будет он оценен по заслугам.

Чтоб жили вы в достатке день за днем

И радовались жизни и друг другу!

Пусть стены будут крепкими домов

И ваша жизнь стабильна, как фундамент.

И сложится заветная мечта

В красивый, яркий жизненный орнамент!

С праздником строителя

Вас я поздравляю!

И зарплат огромных

От души желаю.

Чтоб доход ваш прочным,

Как фундамент, был.

Чтоб объект вам каждый

Прибыль приносил.