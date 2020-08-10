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У кого сегодня день ангела: значение имени и самые трогательные поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и самые трогательные поздравления
Обновлено 08:45 Сегодня Телеграф
Сегодня, 10 августа, свои именины отмечает Прохор. Имя Прохор имеет греческие корни, в переводе с этого языка означает "управляющий хором", а также существует вариант перевода "тот, кто перед хором".

Прохор относится к тем людям, которых нелегко сбить с намеченного ими пути. Этот мужчина обладает прекрасным качеством, которое иногда, правда, может мешать ему в жизни. Речь идет о повышенном чувстве справедливости. С любой неправдой Прохор борется до победного конца. В поисках правды Прохор может быть упрям и настойчив, особенно это касается мужчины, рожденного зимой.

Круг интересов Прохора достаточно широк. Он может стать и врачом, и кузнецом, и художником, и педагогом. Не редкость, когда мужчина с этим именем становится специалистом в литейном производстве или строительстве. Хотя Прохора не назовёшь карьеристом, он работоспособен и ответственно относится к порученному делу. Он настоящий умелец, у которого в руках спорится любая работа.

Прохор очень справедлив, за что быстро завоевывает уважение и любовь коллег. Особенно, это касается тех людей, которым Прохор помог, защитив их честь и достоинство.

10 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Мужчина с этим именем весьма ревнив. Многое из происходящего он принимает слишком близко к сердцу, а затем долго держит обиду. Прохор нацелен на создание семьи. Он стремится поддерживать в ней мир и согласие. Женившись, он становится покладистым мужем и требовательным и ласковым отцом. Часто его дети привязаны к мужчине больше, чем к матери.

Прохор раздражителен и не слишком стремится к общению. Однако он не лишен обаяния и гостеприимен. Часто в кругу знакомых он заслуживает прозвище "славный малый". Прохор абсолютно не способен на предательство, ему свойственны высокие нравственные принципы.

Поздравление с именинами Прохора

Прохор - отличный мужчина,

Он прекрасный муж и отец.

И нет в мире лучшей причины,

Считать, что Прохор - большой молодец!

 

Сегодня у парня именины

И шлют поздравленья ему

Друзья и подруги, и с ними

Привет от меня крепко руку пожму!

 

И шлю я тебе поздравунчик

Мой Прохор, верный друг.

Ты в жизни любимчик, везунчик,

Равный среди господ и средь слуг!

Наш Прохор - парень хоть куда,

Веселый, добрый, смелый!

Его именины - это праздник всегда

И ты в нем самый первый!

 

Желаем тебе, в этот день, старик

Свершенья всех твоих планов.

Море успехов, удачи океанов

И яркого солнца победного блик!

Кто на свете лучше всех - Прохор!

С кем веселье, шутки, смех - Прохор!

Кто надежный верный друг - Прохор!

Кто сказал об этом вслух - наш хор!

 

Хор веселых дружных голосов,

Поздравляя с именинами

Прохора, мы не жалеем добрых слов

Вместе с красивыми картинами!

Тебя с именинами, Прохор

Поздравить спешит дружный наш хор.

И самых счастливых желаний

В реальность тебе, без долгих ожиданий.

 

Настоящий мужик ты, верный, надежный!

Честный, уверенный смелый,

С друзьями простой и не сложный,

В хозяйстве же - мастер умелый!

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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