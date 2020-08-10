У кого сегодня день ангела: значение имени и самые трогательные поздравления

Прохор относится к тем людям, которых нелегко сбить с намеченного ими пути. Этот мужчина обладает прекрасным качеством, которое иногда, правда, может мешать ему в жизни. Речь идет о повышенном чувстве справедливости. С любой неправдой Прохор борется до победного конца. В поисках правды Прохор может быть упрям и настойчив, особенно это касается мужчины, рожденного зимой.
Круг интересов Прохора достаточно широк. Он может стать и врачом, и кузнецом, и художником, и педагогом. Не редкость, когда мужчина с этим именем становится специалистом в литейном производстве или строительстве. Хотя Прохора не назовёшь карьеристом, он работоспособен и ответственно относится к порученному делу. Он настоящий умелец, у которого в руках спорится любая работа.
Прохор очень справедлив, за что быстро завоевывает уважение и любовь коллег. Особенно, это касается тех людей, которым Прохор помог, защитив их честь и достоинство.
Мужчина с этим именем весьма ревнив. Многое из происходящего он принимает слишком близко к сердцу, а затем долго держит обиду. Прохор нацелен на создание семьи. Он стремится поддерживать в ней мир и согласие. Женившись, он становится покладистым мужем и требовательным и ласковым отцом. Часто его дети привязаны к мужчине больше, чем к матери.
Прохор раздражителен и не слишком стремится к общению. Однако он не лишен обаяния и гостеприимен. Часто в кругу знакомых он заслуживает прозвище "славный малый". Прохор абсолютно не способен на предательство, ему свойственны высокие нравственные принципы.
Поздравление с именинами Прохора
Прохор - отличный мужчина,
Он прекрасный муж и отец.
И нет в мире лучшей причины,
Считать, что Прохор - большой молодец!
Сегодня у парня именины
И шлют поздравленья ему
Друзья и подруги, и с ними
Привет от меня крепко руку пожму!
И шлю я тебе поздравунчик
Мой Прохор, верный друг.
Ты в жизни любимчик, везунчик,
Равный среди господ и средь слуг!
Наш Прохор - парень хоть куда,
Веселый, добрый, смелый!
Его именины - это праздник всегда
И ты в нем самый первый!
Желаем тебе, в этот день, старик
Свершенья всех твоих планов.
Море успехов, удачи океанов
И яркого солнца победного блик!
Кто на свете лучше всех - Прохор!
С кем веселье, шутки, смех - Прохор!
Кто надежный верный друг - Прохор!
Кто сказал об этом вслух - наш хор!
Хор веселых дружных голосов,
Поздравляя с именинами
Прохора, мы не жалеем добрых слов
Вместе с красивыми картинами!
Тебя с именинами, Прохор
Поздравить спешит дружный наш хор.
И самых счастливых желаний
В реальность тебе, без долгих ожиданий.
Настоящий мужик ты, верный, надежный!
Честный, уверенный смелый,
С друзьями простой и не сложный,
В хозяйстве же - мастер умелый!