Начало новой недели несет похолодание в Украину

Начало недели принесет в Украину некоторое изменение погоды: на большую часть территории страны придет более влажный воздух с севера Атлантики, что обусловит неравномерно выпадающие дожди и ослабление жары.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Сегодня, 10 августа, на западе, севере и большинстве центральных областей утром и днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, преимущественно с грозами, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды на понедельник, 10 августа, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск –+25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +25...+27
Одесса – +30...+32
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – +29...+31
Донецк – +26...+28
Луганск +26...+28
Харьков – +26...+28
Киев – +26...+28
Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в южных и восточных областях 29-32°.
В Киеве - утром и днем вероятный кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 16-18°, днем 25-27°.
Во вторник, 11 августа, ночью без осадков, днём в западных, северных, центральных и Харьковской областях местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 13-18°, на юге до 22°; днем в южных, восточных областях и территории Закарпатья 27-32°, в остальных областях 23-28°.