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Начало новой недели несет похолодание в Украину

Начало новой недели несет похолодание в Украину
Обновлено 08:58 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
По всей территории Украины станет немного прохладнее, пройдут дожди, местами с грозами.

Начало недели принесет в Украину некоторое изменение погоды: на большую часть территории страны придет более влажный воздух с севера Атлантики, что обусловит неравномерно выпадающие дожди и ослабление жары.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Сегодня, 10 августа, на западе, севере и большинстве центральных областей утром и днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, преимущественно с грозами, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на понедельник, 10 августа, в городах Украины:

  • Ужгород – +26...+28

  • Львов – +25...+27

  • Ивано-Франковск –+25...+27

  • Тернополь – +25...+27

  • Черновцы – +26...+28

  • Хмельницкий – +25...+27

  • Луцк – +25...+27

  • Ровно – +25...+27

  • Житомир – +25...+27

  • Винница – +25...+27

  • Одесса – +30...+32

  • Николаев – +29...+31

  • Херсон – +29...+31

  • Симферополь – +29...+31

  • Кропивницкий – +26...+28

  • Черкассы – +26...+28

  • Чернигов – +25...+27

  • Сумы –  +25...+27

  • Полтава – +25...+27

  • Днепр – +27...+29

  • Запорожье – +29...+31

  • Донецк – +26...+28

  • Луганск +26...+28

  • Харьков – +26...+28

  • Киев – +26...+28

Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в южных и восточных областях 29-32°.

В Киеве - утром и днем вероятный кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 16-18°, днем 25-27°.

Похолодание уже близко: чего ждать от погоды в ближайшие дни

Во вторник, 11 августа, ночью без осадков, днём в западных, северных, центральных и Харьковской областях местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°, на юге до 22°; днем в южных, восточных областях и территории Закарпатья 27-32°, в остальных областях 23-28°.

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Все по теме:

Погода, Жара, Август, Дождь, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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