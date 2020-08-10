Начало новой недели несет похолодание в Украину

По всей территории Украины станет немного прохладнее, пройдут дожди, местами с грозами.

Начало недели принесет в Украину некоторое изменение погоды: на большую часть территории страны придет более влажный воздух с севера Атлантики, что обусловит неравномерно выпадающие дожди и ослабление жары.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Сегодня, 10 августа, на западе, севере и большинстве центральных областей утром и днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, преимущественно с грозами, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на понедельник, 10 августа, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск –+25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +25...+27

Одесса – +30...+32

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +29...+31

Донецк – +26...+28

Луганск +26...+28

Харьков – +26...+28

Киев – +26...+28

Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в южных и восточных областях 29-32°.

В Киеве - утром и днем вероятный кратковременный дождь, гроза; температура воздуха ночью 16-18°, днем 25-27°.

Во вторник, 11 августа, ночью без осадков, днём в западных, северных, центральных и Харьковской областях местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 13-18°, на юге до 22°; днем в южных, восточных областях и территории Закарпатья 27-32°, в остальных областях 23-28°.