Дело Шеремета: активисты устроили акцию по Офисом генпрокурора

Демонстранты развернули перед входом в ОГП большой плакат с надписью "Хватит лжи!".
"Защита Антоненко и Кузьменко подают ходатайство об изменении меры пресечения для них. Но на судебные заседания тупо не приходят прокуроры. Поэтому слушания откладывают раз за разом", - написал в своем Телеграмм аккаунте активист Сергей Стерненко, который анонсировал эту акцию.
Также он отметил, что демонстранты выступают против действий генерального прокурора Ирины Венедиктовой, главы МВД Арсена Авакова и президента Украины Владимира Зеленского.
Как известно, утром 20 июля 2016 года в центре столицы был взорван автомобиль, в котором ехал журналист, один из руководителей интернет-издания "Украинская правда" Павел Шеремет.
В убийстве журналиста подозревают трех человек: военного медика Яну Дугарь, детского врача Юлию Кузьменко и ветерана АТО Андрея Антоненко. Также фигурантами дела являются супруги Владислав и Инна Грищенко.
Кузьменко и Антоненко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дугарь сначала отправили под круглосуточный домашний арест, но позже она смогла выйти под залог.