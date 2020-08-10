Дело Шеремета: активисты устроили акцию по Офисом генпрокурора

Под Офисом генпрокурора Украины прошла акция в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.

Демонстранты развернули перед входом в ОГП большой плакат с надписью "Хватит лжи!".

"Защита Антоненко и Кузьменко подают ходатайство об изменении меры пресечения для них. Но на судебные заседания тупо не приходят прокуроры. Поэтому слушания откладывают раз за разом", - написал в своем Телеграмм аккаунте активист Сергей Стерненко, который анонсировал эту акцию.

Также он отметил, что демонстранты выступают против действий генерального прокурора Ирины Венедиктовой, главы МВД Арсена Авакова и президента Украины Владимира Зеленского.

Как известно, утром 20 июля 2016 года в центре столицы был взорван автомобиль, в котором ехал журналист, один из руководителей интернет-издания "Украинская правда" Павел Шеремет.

В убийстве журналиста подозревают трех человек: военного медика Яну Дугарь, детского врача Юлию Кузьменко и ветерана АТО Андрея Антоненко. Также фигурантами дела являются супруги Владислав и Инна Грищенко.

Кузьменко и Антоненко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дугарь сначала отправили под круглосуточный домашний арест, но позже она смогла выйти под залог.