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Дело Шеремета: активисты устроили акцию по Офисом генпрокурора

Дело Шеремета: активисты устроили акцию по Офисом генпрокурора
Обновлено 23:28 Пн, 10 Август 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Под Офисом генпрокурора Украины прошла акция в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко.

Демонстранты развернули перед входом в ОГП большой плакат с надписью "Хватит лжи!". 

"Защита Антоненко и Кузьменко подают ходатайство об изменении меры пресечения для них. Но на судебные заседания тупо не приходят прокуроры. Поэтому слушания откладывают раз за разом", - написал в своем Телеграмм аккаунте активист Сергей Стерненко, который анонсировал эту акцию. 

Также он отметил, что демонстранты выступают против действий генерального прокурора Ирины Венедиктовой, главы МВД Арсена Авакова и президента Украины Владимира Зеленского. 

Как известно, утром 20 июля 2016 года в центре столицы был взорван автомобиль, в котором ехал журналист, один из руководителей интернет-издания "Украинская правда" Павел Шеремет.

В убийстве журналиста подозревают трех человек: военного медика Яну Дугарь, детского врача Юлию Кузьменко и ветерана АТО Андрея Антоненко. Также фигурантами дела являются супруги Владислав и Инна Грищенко.

Кузьменко и Антоненко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Дугарь сначала отправили под круглосуточный домашний арест, но позже она смогла выйти под залог.

 

 

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Киев, Павел Шеремет, ОГП.

Автор:

Телеграф
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