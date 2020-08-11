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Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями

Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями
Обновлено 07:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В ближайшие дни в Украине температура воздуха будет оставаться высокой. На большей части страны пройдут дожди.

Сегодня, 11 августа, на северо-западе страны ожидаются кратковременные грозовые дожди.  Температура воздуха днем будет колебаться от +28° на западе и до +32° на юге.

Об этом свидетельствую синоптические карты Украинского гидрометцентра. 

Погода в регионах

Во всех западных областях во вторник пройдут дожди и грозы. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +26..+28°. 

Прогноз погоды 11.08.2020

Прогноз погоды на 11 августа фото: meteo.gov.ua

На севере страны переменная облачность. Грозовые дожди накроют все области. Местами усиления ветра до 15 м/с.

На востоке Украины облачная погода с прояснениями. В Харьковской области гроза,  ночью +15...+17°, днем +26..+28°. В остальных регионах ясно, ночью +14...+16°, днем +27...+29°.

В центральных областях пройдут ливни, гроза.  Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +26..+28°. 

На юге и в Крыму ясно, осадков не предвидится. В Николаевской и Херсонской областях ночью +18...+20°, днем +29..+31°. На Одессщине ясно, ночью +18...+20°, днем +30...+32°. На полуострове температура воздуха ночью +18...+20°, днем +29..+31°. 

Погода в Киеве

11 августа во второй половине дня в столице прогнозирую дождь, грозу и порывы ветра до 20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +26..+28°. По области облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +27..+29°. 

12 и 13 августа в Украине без существенных осадков, лишь в среду на юге прогнозируют грозы. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +23..+25°. 

Прогноз погоды 12.08.2020

Прогноз погоды на 12 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 13.08.2020

Прогноз погоды на 13 августа фото: meteo.gov.ua

14 и 15 августа в Украине немного похолодает, дождей не ожидается. Температура воздуха ночью опустится местами до +13 градусов, днем ожидается до +26.

Прогноз погоды 14.08.2020

Прогноз погоды на 14 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 15.08.2020

Прогноз погоды на 15 августа фото: meteo.gov.ua

Напомним, в мощные ливни обрушились на курорты Азовского моря. В поселке Кирилловка подтопленными оказались десятки баз отдыха. В Бердянске дороги превратились в реки, а машины передвигались по окна в воде.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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