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У кого сегодня день ангела: значение имени и самые трогательные поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и самые трогательные поздравления
Обновлено 08:10 Сегодня Телеграф
11 августа свои именины отмечает Николай. Имя Николай в переводе с греческого языка означает "победитель народов". По смыслу имя Николай тождественно имени Никодим. В разных странах Европы у этого имени есть аналоги. Во Франции - Никола, Кола, в Венгрии - Миклош, в Германии - Николаус, в Скандинавии - Никлас.

Николай с детства здоровый ребенок. В школе учится хорошо, получает хорошие оценки. Коля уважаем среди своих сверстников. От него исходит сила. Все решения принимает взвешенно, сам по себе довольно уравновешенный человек.

Николай любит трудиться, никогда практически не бывает ленив. В рабочем коллективе уживается без проблем, он общительный и дружелюбный. Выбирая профессию, он не пытается прыгнуть выше головы. Занимают ту должность, которую заслуживает.

Николай очень влюбчив. Однако влюбляется всегда в разных женщин и довольно часто. Он никогда не тянет со свадьбой, он может жениться даже на той женщине, которую не совсем хорошо знает. Его интуиция ему подсказывает, что именно с ней у него все будет хорошо, и он доверяется интуиции. Своих детей очень сильно любит, балует и позволяет им все. Однако зачастую он злоупотребляет алкоголем. Если его не отучить от этой вредной привычки, он может из-за этого перечеркнуть всю свою жизнь.

Поздравление с именинами Николая

Коля! Коля! Николай!

Не грусти, не унывай,

Не болей и не хандри.

Жизнь свою ты береги!

 

Ты прекрасный человек,

Будь таким ты весь свой век!

Со счастьем в ногу ты шагай,

Про друзей не забывай!

 

Помни, жизнь у нас одна,

В ней смекалка всем нужна.

Знай, ты лучший в мире, Коля!

Помни, это твоя доля!

11 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В личный праздник Николаю

Счастья вечного желаю,

Чтоб везенье не кончалось,

И в делах всё получалось!

 

Деньги чтоб бесперебойно

На счета шли шагом стройным,

И крепчал авторитет

Ещё, минимум, сто лет!

Дорогой наш Николай,

Бед и трудностей не знай

И живи на позитиве

В этом странном большом мире.

 

Цени то, что не купить,

Жизнь не прекращай любить.

Добрым будь, цени друзей

И не кашляй, не болей.

 

Больше встреч тебе с друзьями

Меньше ссор и склок с врагами,

Больше женского вниманья

И всеобщего признанья.

Будь вечно молод, Николай,

И никогда не унывай.

Пускай во всём тебе везет,

Пускай во всём пребудет взлет.

 

Здоровье крепким будет пусть,

Пусть стороной обходит грусть.

Желаю я тебе добра

И быть веселым навсегда.

Пусть жизнь твоя сияет звездопадом,

Желанья исполняются в мгновенье,

Успех и счастье вечно будут рядом,

Не будет только зла и огорченья.

 

Пусть для тебя в таком прекрасном мире

Цветет заря, поют с восходом птицы,

Будь, Николай, на свете всех счастливей,

Не будет пусть у радости границы!

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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