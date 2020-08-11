Медовый Спас 2020: что нельзя делать на Маковея, традиции

В последний летний месяц в Украине празднуют три Спаса: медовый, яблочный и ореховый.

Первым отмечается Медовый спас. В 2020 году его празднуют в пятницу, 14 августа. Также этот день называют Маковый Спас или Маковей. Также в некоторых местностях этот Спас называют Мокрым, ведь в этот день святят воду в источниках, озерах и реках. Считается, что купание в них после обряда водоосвящения принесет здоровье.

Самое известное название данного праздника - Медовый Спас - произошло от от обычая подрезать или заламывать соты в это время. Пчеловоды приносили в этот день в церковь свежесобранный мед, чтобы освятить. Первая ложка освященного меда считается волшебной - загадайте желание - оно непременно сбудется.

Наши предки считали, что с этого дня пчелы не несут мед, и начинали его сбор. Есть его разрешалось только после освящения. Также в этот день собирали урожай мака. Поэтому в праздник Медового Спаса принято у печь медовые и маковые коржи, торты и другую выпечку.

Еще празднование Медового Спаса связано и с сельскими полевыми работами: этот праздник знаменует начало сбора урожая, предки считали, что в этот день надо начинать приготовления к зиме.

Что нельзя делать на Медовый Спас 2020:

нельзя громко разговаривать и шумно праздновать;

считается, что лучше не убирать дома в этот день;

запрещено работать;

нельзя ссориться, ругаться;

в этот день нельзя желать кому-либо зла, иначе негатив вернется к вам;

для тех, кто придерживается поста, существуют запреты и в еде.

Так как Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста (длится с 14 по 27 августа), то и правила питания необходимо соблюдать строго. В меню часто входит постное печенье - шулики, которое сверху поливают медом. Мясо, жирная еда и алкоголь исключены.