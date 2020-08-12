В Украину идет существенное похолодание: погода, карта

В Украине в ближайшие дни в ряде областей пройдут дожди. Местами похолодает, температура воздуха от +25 на западе и до +30 градусов на юге.

В среду, 12 августа, в стране немного похолодает, на востоке и севере страны ожидаются дожди.

Погода в регионах

В западных регионах малооблачная погода. Во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях температура воздуха ночью +13...+15°, днем +25..+27°. В Ровенской, Волынской и Тернопольской областях ночью +12...+14°, днем +22..+24°. В Закарпатской области ясно, ночью +13...+15°, днем +29..+31°.

В Карпатах без осадков, днем до +32°.

В северных областях жара немного спадет, температура воздуха ночью +13...+15°, днем +20..+22°.

На востоке страны в среду местами пройдут кратковременные дожди. В Луганской и Донецкой областях дождь, ночью +14...+16°, днем +25..+27°. В Запорожье дождь, температура воздуха ночью +18...+20°, днем +28..+30°.

Прогноз погоды на 12 августа фото: meteo.gov.ua

В центральных областях без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +24..+26°.

На юге и в Крыму будет жарко, местами пройдет небольшой дождь. В Одессе и Херсоне ночью +18...+20°, днем +28..+30°. В Николаевской области ночью +17...+19°, днем +27..+29°. На полуострове дождь, ночью +17...+19°, днем +28..+30°.

Погода в Киеве

В столице 12 августа синоптики осадков не прогнозируют, температура воздуха ночью +14...+16°, днем +21..+23°.

13 и 14 августа во всех областях температура воздуха снизится. Дожди ожидаются в Закарпатской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +19..+21°.

Прогноз погоды на 13 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 14 августа фото: meteo.gov.ua

15 и 16 августа дожди пройдут на севере страны и в Карпатах. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +20..+22°.

Прогноз погоды на 15 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 августа фото: meteo.gov.ua

Напомним, в мощные ливни обрушились на курорты Азовского моря. В поселке Кирилловка подтопленными оказались десятки баз отдыха. В Бердянске дороги превратились в реки, а машины передвигались по окна в воде.