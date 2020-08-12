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12 августа - Международный день молодежи
12 августа - Международный день молодежи

12 августа - Международный день молодежи

12 августа - Международный день молодежи
11:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В среду, 12 августа в мире отмечают праздник, посвященный молодежи, юности, веселью, счастью и светлому будущему.

День молодежи 2020 — праздник юности, веселья и позитива, а также отличный повод пообщаться с друзьями. Международный день молодежи ежегодно празднуют 12 августа.

История праздника

21 год назад, в 1999 представители Генеральной Ассамблеи ООН одобрили рекомендации Всемирной конференции министров по делам молодежи по внедрению 12 августа празднования Международного дня молодежи.

Этот день создан, чтобы напомнить миру о важности участия молодых людей в политической, экономической и социальной жизни и всех остальных процессах.

Ежегодно в Организации Объединенных Наций выбирают новую тему этого праздника. В этом году она звучит так: "Вовлечение молодежи в глобальные движения".

12 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Кроме того, в мире существуют и похожие праздники — Международный день солидарности молодежи 24 апреля, а также Всемирный день молодежи 10 ноября.

В Украине День молодежи празднуют за день до Дня Конституции - 27 июня.

Отметим также, что сегодня в мире отмечается еще один праздник - Всемирный день слонов.

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Праздник, Международный день молодежи, 12 августа.

Автор:

Телеграф
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