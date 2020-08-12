Среди задержанных в Беларуси есть украинцы и поляки

Во время акций протеста в Беларуси избили украинского фотокорреспондента и задержали девять украинцев, сообщили в МИД Украины в среду, 12 августа, пишет Суспільне.
"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, которого с незначительными медицинскими повреждениями доставили в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи, в тот же день он был выписан. В посольство не обращался", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Витебске были задержаны девять граждан Украины в связи с "административными правонарушениями". После вмешательства посольства на следующий день граждане Украины были освобождены.
Информация о любых других инцидентах с гражданами Украины и Беларуси пока отсутствует. Посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации и в случае появления новых данных будет информировать дополнительно.
В то же время, польское издание RMF24 сообщает, что среди задержанных на протестов в Беларуси - минимум трое граждан Польши.
Как сообщалось, в Беларуси люди массово вышли на улицы и протестуют против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Массовые акции протеста проходят в крупных городах Беларуси и продолжаются уже четвертый день. Власти ответили на протест с максимальной жестокостью. В стране с перебоями работает интернет и блокируются некоторые СМИ.
Президент Александр Лукашенко заявил, что протестами руководили из нескольких европейских стран, в том числе из Польши и Чехии.
Подробней о всех событиях, что сейчас происходят в Беларуси читайте в нашем материале "Что происходит в Беларуси: хроника событий".