Среди задержанных в Беларуси есть украинцы и поляки

Всего за пару дней в Беларуси задержали пять тысяч человек. Украинцев задержали в Витебске, но уже отпустили. Задержаны также, как минимум трое граждан Польши.

Во время акций протеста в Беларуси избили украинского фотокорреспондента и задержали девять украинцев, сообщили в МИД Украины в среду, 12 августа, пишет Суспільне.

"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, которого с незначительными медицинскими повреждениями доставили в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи, в тот же день он был выписан. В посольство не обращался", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Витебске были задержаны девять граждан Украины в связи с "административными правонарушениями". После вмешательства посольства на следующий день граждане Украины были освобождены.

Информация о любых других инцидентах с гражданами Украины и Беларуси пока отсутствует. Посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации и в случае появления новых данных будет информировать дополнительно.

В то же время, польское издание RMF24 сообщает, что среди задержанных на протестов в Беларуси - минимум трое граждан Польши.

Как сообщалось, в Беларуси люди массово вышли на улицы и протестуют против результатов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Массовые акции протеста проходят в крупных городах Беларуси и продолжаются уже четвертый день. Власти ответили на протест с максимальной жестокостью. В стране с перебоями работает интернет и блокируются некоторые СМИ.

Президент Александр Лукашенко заявил, что протестами руководили из нескольких европейских стран, в том числе из Польши и Чехии.

Подробней о всех событиях, что сейчас происходят в Беларуси читайте в нашем материале "Что происходит в Беларуси: хроника событий".