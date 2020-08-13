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Степанов о журналистском расследовании о его заместителе: Это заказной сюжет, и любой адекватный человек это сразу понимает

Степанов о журналистском расследовании о его заместителе: Это заказной сюжет, и любой адекватный человек это сразу понимает
Обновлено 00:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Глава Минздрава Украины Максим Степанов прокомментировал расследование Bihus.Info о его заместителе Игоре Иващенко, который, согласно данным журналистов, занимался медицинскими закупками при Януковиче.

В интервью "Новому времени" министр  рассказал, что со своим будущим заместителем он познакомился в Одессе (вероятно, во время работы на посту главы Одесской облгосадминистрации, - ред.).

"Мы с ним познакомились в Одессе. Он очень крутой парень, который глубоко разбирается в медицине, и его воспринимает медицинское сообщество. В МОЗ он занимается вопросами трансплантации и международными отношениями. Я очень доволен шагами, которые мы с ним делаем", — объяснил глава Минздрава.

Комментируя информацию журналистов о том, что незадолго до назначения Иващенко заместителем главы ведомства владелец компании, в которой тот работал, ежедневно посещал здание Министерства здравоохранения, Степанов сообщил: "Многие приезжают в Минздрав".

"Материал, на который вы ссылаетесь, я видел, никакого отношения к журналистике он не имеет. Это заказной сюжет, и любой адекватный человек это сразу понимает", — сказал министр.

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Как сообщалось, в июле журналисты-расследователи Bihus.Info сообщили, что заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко занимался медицинскими закупками по завышенной стоимости при беглом президенте Украины Викторе Януковиче.

Также в расследовании сказано, что Иващенко работал коммерческим директором фармацевтического дилера Линк-Медитал, который закупает медицинские препараты за границей, где "перекачивал" в европейскую "прокладку" фирмы "миллионы гривен переплат за лекарства для украинских больниц".

Иващенко отрицает причастность к подобным схемам.

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Минздрав, Максим Степанов, Игорь Иващенко.

Автор:

Телеграф
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