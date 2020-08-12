Карантин в Украине: Кабмин утвердил новые критерии

В Украине утвердили новые критерии, по которым будет определяться зона карантина в каждом регионе.

Кабинет министров изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по "зонам" заболеваемости. В частности, были изменены показатели, которые определяют эпидемиологическую ситуацию в регионе. Такое решение было принято на заседании правительства 12 августа.

На заседании министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине очень быстро перешли порог в тысячу заболевших в сутки. Также растет количество людей, которые госпитализируются.

"Раньше мы уровень угрозы определяли по 4 показателям: количество коек, случаев, тестирований и динамика роста количества случаев. Мы объединили два показателя и сейчас будем определять по 3 показателям: заполненность коек, тестирование, уровень заболеваний на 100 тысяч населения за 14 дней" , - отметил он.

По его словам, количество тестирований должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней, показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявили еще 1 433 случаев коронавирусной болезни.

Напомним, власти готовятся к ежедневному приросту в 2 000 больных в день. Отмечается, что в случае такой статистика, смертность может возрасти до 40-50 человек в сутки.