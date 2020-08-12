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Карантин в Украине: в Минздраве объединили некоторые показатели

Карантин в Украине: в Минздраве объединили некоторые показатели
Обновлено 10:11 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
В Минздраве проанализировали все показатели и решили изменить критерии определения зон карантина.

В Министерстве здравоохранения решили объединить некоторые показатели по коронавирусу в один. 

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов утром 12 августа.

По его словам, динамику и количество случаев на 100 тысяч населения решили объединить в один показатель и считать, исходя из количества заболевших на 100 тысяч населения в течение 14 дней.

"Проанализировав показатели, которые есть, мы решили сделать еще удобнее, еще понятнее по каким критериям мы определяем к тому или иному уровню опасности", - сказал Степанов.

Степанов добавил, что также более четко определили количество заполненных коек.

"Делая эти предложения, мы пытались учесть все нюансы. Ситуация на востоке и западе разная. Все эти предложения мы учли и внесли соответствующие предложения в правительство", - отметил он.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки выявили еще 1 433 случаев коронавирусной болезни.

Как сообщалось, власти готовятся к ежедневному приросту в 2 000 больных в день. Отмечается, что в случае такой статистика, смертность может возрасти до 40-50 человек в сутки. 

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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