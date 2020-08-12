В Украине снова вырос суточный прирост COVID-19

В Украине по состоянию на утро 12 августа лабораторно подтвердили 84 548 случаев коронавирусной инфекции .
1 433 случаев болезни выявили за минувшие сутки. Это на 275 человек больше, чем днем ранее.
Больше всего больных обнаружили во Львовской области (166) и Киеве (182).
Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.
Всего с начала эпидемии от осложнений болезни скончались 1 970 больных, из них 19 за минувшие сутки. Заболели и успешно излечились уже 45 686 человек, из них 752 за сутки. Таким образом, число активных больных на сегодняшний день составляет 36 892 человек.
Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:
Как сообщалось, власти готовятся к ежедневному приросту в 2 000 больных в день. Отмечается, что в случае такой статистика, смертность может возрасти до 40-50 человек в сутки.
В мире количество случаев коронавируса превысило 20 миллионов. От осложнений болезни с начала пандемии скончались 745 971 больных, выздоровели уже более 13 миллионов.