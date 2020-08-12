В Украине снова вырос суточный прирост COVID-19

В стране очередной прирост по заболеваемости коронавирусом - за сутки заболело более 1 400 украинцев.

В Украине по состоянию на утро 12 августа лабораторно подтвердили 84 548 случаев коронавирусной инфекции .

1 433 случаев болезни выявили за минувшие сутки. Это на 275 человек больше, чем днем ранее.

Больше всего больных обнаружили во Львовской области (166) и Киеве (182).

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии от осложнений болезни скончались 1 970 больных, из них 19 за минувшие сутки. Заболели и успешно излечились уже 45 686 человек, из них 752 за сутки. Таким образом, число активных больных на сегодняшний день составляет 36 892 человек.

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

Винницкая область - 3043 ;

Волынская область - 4423;

Днепропетровская область - 1602;

Донецкая область - 1011;

Житомирская область -2 215;

Закарпатская область - 5946;

Запорожская область - 971;

Ивано-Франковская область - 6039;

Кировоградская область - 728;

г. Киев - 9869;

Киевская область - 4307;

Львовская область - 11 308;

Луганская область - 160;

Николаевская область - 744;

Одесская область -4458;

Полтавская область - 514;

Ровенская область - 7114;

Сумская область -716;

Тернопольская область -3413;

Харьковская область - 5 169;

Херсонская область - 276;

Хмельницкая область -1413;

Черновицкая область - 6980;

Черкасская область - 1049;

Черниговская область - 1080.

Как сообщалось, власти готовятся к ежедневному приросту в 2 000 больных в день. Отмечается, что в случае такой статистика, смертность может возрасти до 40-50 человек в сутки.

В мире количество случаев коронавируса превысило 20 миллионов. От осложнений болезни с начала пандемии скончались 745 971 больных, выздоровели уже более 13 миллионов.