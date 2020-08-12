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Среда, 12.08.2020
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В Украине снова вырос суточный прирост COVID-19

В Украине снова вырос суточный прирост COVID-19
Обновлено 09:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
В стране очередной прирост по заболеваемости коронавирусом - за сутки заболело более 1 400 украинцев.

В Украине по состоянию на утро 12 августа лабораторно подтвердили 84 548 случаев коронавирусной инфекции .

1 433 случаев болезни выявили за минувшие сутки. Это на 275 человек больше, чем днем ранее.

Больше всего больных обнаружили во Львовской области (166) и Киеве (182).

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала эпидемии от осложнений болезни скончались 1 970 больных, из них 19 за минувшие сутки. Заболели и успешно излечились уже 45 686 человек, из них 752 за сутки.  Таким образом, число активных больных на сегодняшний день составляет 36 892 человек. 

Статистика коронавируса на 12.08.2020

Заболеваемость коронавирусом в регионах Украины:

  • Винницкая область - 3043 ;
  • Волынская область - 4423;
  • Днепропетровская область - 1602;
  • Донецкая область - 1011;
  • Житомирская область -2 215;
  • Закарпатская область - 5946;
  • Запорожская область - 971;
  • Ивано-Франковская область - 6039;
  • Кировоградская область - 728;
  • г. Киев - 9869;
  • Киевская область - 4307;
  • Львовская область - 11 308;
  • Луганская область - 160;
  • Николаевская область - 744;
  • Одесская область -4458;
  • Полтавская область - 514;
  • Ровенская область - 7114;
  • Сумская область -716;
  • Тернопольская область -3413;
  • Харьковская область - 5 169;
  • Херсонская область - 276;
  • Хмельницкая область -1413;
  • Черновицкая область - 6980;
  • Черкасская область -  1049;
  • Черниговская область - 1080.

Как сообщалось, власти готовятся к ежедневному приросту в 2 000 больных в день. Отмечается, что в случае такой статистика, смертность может возрасти до 40-50 человек в сутки. 

В мире количество случаев коронавируса превысило 20 миллионов. От осложнений болезни с начала пандемии скончались 745 971 больных, выздоровели уже более 13 миллионов.

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Все по теме:

Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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