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Четверг, 13.08.2020
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Лето продолжается: в Украине будет комфортная теплая погода, без дождей

Лето продолжается: в Украине будет комфортная теплая погода, без дождей
08:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
На Украину с севера надвигается теплая воздушная масса. Во всех областях страны будет комфортная теплая погода.

13 августа синоптики не прогнозируют значительных осадков, лишь местами возможен кратковременный дождь. Ночью температура воздуха местами опустится до +10°, а днем будет колебаться от +22° на севере до +30° на юге страны.

Об этом свидетельствуют синоптические карты Украинского гидрометцентра.

Погода в регионах

На западе Украины установится умеренное тепло. Осадков в ближайшие сутки не предвидится. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем +22..+24°. 

На севере страны будет прохладней, малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем +20..+22°. 

На востоке погода будет теплой и солнечной с незначительной облачностью. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем +21..+23°. 

Прогноз погоды на 13.08.2020

Прогноз погоды на 13 августа фото: meteo.gov.ua

В центральных регионах установится нежаркая погода, дожей не предвидеться. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +21..+23°. 

На юге и в Крыму традиционно будет самая жаркая погода. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +26..+28°. 

Погода в Киеве

В столице 13 августа осадки маловероятны. Воздух днем прогреется до +22...+24°. По области ночью +11...+13°, днем +20..+22°. 

14 и 15 августа погодная ситуация существенно не изменится. Лишь на западе и в Карпатском регионе прогнозируют дожди, грозы. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +25..+27°. 

Прогноз погоды на 14.08.2020

Прогноз погоды на 14 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 15.08.2020

Прогноз погоды на 15 августа фото: meteo.gov.ua

16 и 17 августа в Украине температура воздуха поднимется на несколько градусов. Осадков не ожидается, на всей территории страны установится солнечная погода.  Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +26..+28°. 

Прогноз погоды на 16.08.2020

Прогноз погоды на 16 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 17.08.2020

Прогноз погоды на 17 августа фото: meteo.gov.ua

Напомним, в мощные ливни обрушились на курорты Азовского моря. В поселке Кирилловка подтопленными оказались десятки баз отдыха. В Бердянске дороги превратились в реки, а машины передвигались по окна в воде.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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