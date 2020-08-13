Лето продолжается: в Украине будет комфортная теплая погода, без дождей

13 августа синоптики не прогнозируют значительных осадков, лишь местами возможен кратковременный дождь. Ночью температура воздуха местами опустится до +10°, а днем будет колебаться от +22° на севере до +30° на юге страны.
Об этом свидетельствуют синоптические карты Украинского гидрометцентра.
Погода в регионах
На западе Украины установится умеренное тепло. Осадков в ближайшие сутки не предвидится. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем +22..+24°.
На севере страны будет прохладней, малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем +20..+22°.
На востоке погода будет теплой и солнечной с незначительной облачностью. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем +21..+23°.
Прогноз погоды на 13 августа фото: meteo.gov.ua
В центральных регионах установится нежаркая погода, дожей не предвидеться. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +21..+23°.
На юге и в Крыму традиционно будет самая жаркая погода. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +26..+28°.
Погода в Киеве
В столице 13 августа осадки маловероятны. Воздух днем прогреется до +22...+24°. По области ночью +11...+13°, днем +20..+22°.
14 и 15 августа погодная ситуация существенно не изменится. Лишь на западе и в Карпатском регионе прогнозируют дожди, грозы. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +25..+27°.
Прогноз погоды на 14 августа фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 15 августа фото: meteo.gov.ua
16 и 17 августа в Украине температура воздуха поднимется на несколько градусов. Осадков не ожидается, на всей территории страны установится солнечная погода. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +26..+28°.
Прогноз погоды на 16 августа фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 17 августа фото: meteo.gov.ua
Напомним, в мощные ливни обрушились на курорты Азовского моря. В поселке Кирилловка подтопленными оказались десятки баз отдыха. В Бердянске дороги превратились в реки, а машины передвигались по окна в воде.