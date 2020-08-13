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Акции протеста в Беларуси: Епифаний отреагировал на беспорядки

Акции протеста в Беларуси: Епифаний отреагировал на беспорядки
Обновлено 18:45 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В ПЦУ не могут оставаться равнодушными, когда будущее народа Белорусии, независимость государства, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой. Об этом в Фейсбуке написал Митрополит Киевский, предстоятель ПЦУ Епифаний.

"Именно в эти дни особенно страдает белорусский народ - наши соседи, которым от княжеских времен мы имели много веков совместную церковную и государственную историю, составляя до 1686 года единую Киевскую митрополию. Ее неканоническая аннексия Москвой имела и продолжает иметь трагические последствия для православия во всей Восточной Европе", - написал митрополит. 

Он напомнил, что украинская церковь утвердилась среди "автокефальных церквей-сестер", и православная церковь Беларуси имеет те же основания и право "просить мать-церковь о томосе, когда на то будет ее желания".

"Однако, независимо от юрисдикционных вопросов, мы, как православные христиане, составляем единую Церковь Христову. Поэтому мы, как Православная церковь Украины, не можем оставаться равнодушными, не сострадать, когда будущее белорусского народа, независимость государства, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой. Хочу пожелать белорусскому народу с божьей помощью найти свой собственный ответ на вызовы, защитить свои достоинство и свободу, демократическое и независимое будущее своего государства. Приобщаю свой голос к заявлениям тех многочисленных государств, международных и гражданских институтов, кто настойчиво призывают к немедленному прекращению насилия, освобождению тысяч невинно задержанных и проведению конструктивного диалога между руководством Беларуси и гражданским обществом, для мирного выхода из кризиса", - подчеркнул Епифаний.

Напомним, протесты в Беларуси, которые начались после президентских выборов, продолжаются четвертый день. Белорусы вышли на массовые протесты - в Минске и всех крупных городах страны. Власть ответила на них с максимальной жестокостью.

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Все по теме:

Украина, Протест, Беларусь, Митрополит Киевский, ПЦУ, Митрополит Епифаний.

Автор:

Телеграф
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