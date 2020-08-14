Скачать
Пятница, 14.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба: Ослабленная Беларусь станет легкой добычей для РФ
Кулеба: Ослабленная Беларусь станет легкой добычей для РФ
В Беларуси не утихают протесты: последние события (обновляется)
В Беларуси не утихают протесты: последние события (обновляется)
УПЛ 2020/21: календарь первого круга
УПЛ 2020/21: календарь первого круга
Mercedes-Benz рассекретила салон S-Class 2021 (Фото)
Mercedes-Benz рассекретила салон S-Class 2021 (Фото)

Поступление для абитуриентов из оккупированного Донбасса продлили до 23 октября

Поступление для абитуриентов из оккупированного Донбасса продлили до 23 октября
Обновлено 17:58 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
В Украине поступление для абитуриентов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продлили до 23 октября. Об этом в эфире телеканала "ДОМ" сообщил замминистра образования и науки Андрей Витренко.

"В этом году для детей с временно оккупированных территорий прием на бюджетную форму обучения продлен до 23 октября. То есть они могут в спокойном режиме готовиться, приезжать в Украину и поступать в наши высшие учебные заведения", - сказал Витренко.

Замминистра сообщил, что абитуриенты с временно оккупированных территорий могут связаться с Министерством образования и науки и получить приглашение и подробные инструкции о порядке действий при поступлении. 

"Главная особенность для этих детей — они должны нам дать хотя бы какой-то сигнал о том, что они хотят учиться в Украине: средствами официальными, электронной почтой, неофициальными — через Вайбер, Телеграм, Фейсбук. Они могут использовать любой электронный ресурс, чтобы дать нам знать, что они хотят здесь учиться. В ответ они получат официальное приглашение и подробную инструкцию, что им делать", - рассказал Витренко.

Зеленский: Украина на грани второй волны COVID-19

Чиновник отметил, что, согласно програме Президента Украины, в 2020 году абитуриенты с временно оккупированных территорий Донбасса поступают в украинские вузы без ВНО. Всего они могут поступить в 150 университетов, которые находятся в ведении Министерства образования и науки, Министерства культуры и информационной политики, а также в три вуза системы МВД. 

"Там открыты центры "Донбасс-Украина", "Крым-Украина", которые полностью предоставляют консультационную поддержку таким детям. Это больше 150 вузов", - сказал Витренко.

Он сообщил также, что в этом году вступительная кампания в вузы стартовала позже в связи с эпидемией COVID-19. Однако, по его словам, каждый университет, на основе университетской автономии, принимает собственное решение о начале учебного года. Министерство образования и науки, с учетом рекомендаций Минздрава и главного государственного санитарного врача, а также постановления Кабмина № 641, в свою очередь рекомендует вузам начать образовательный процесс для старших курсов с 1 сентября, для 1 курса магистратуры — с 1 по 15 сентября, для 1 курса бакалаврата — с 15 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецк, Украина, Луганск, МОН, Поступление.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганков едет в Милан на медосмотр
02 Ситуация в Беларуси: Лукашенко выступит со "срочным обращением"
03 Когда постоянно хочется спать: как бороться с дневной сонливостью
04 14 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
05 Медовый Спас, или Маковей: народные приметы и запреты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Взрыв в Бейруте: Количество жертв возросло до 178
Взрыв в Бейруте: Количество жертв возросло до 178
Штаб ООС: оккупанты трижды нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: оккупанты трижды нарушали "тишину"
Президентские выборы: в ЦИК Беларуси огласили окончательные итоги
Выборы в Беларуси: ЦИК огласили окончательные итоги
Динозавры и меры безопасности от COVID-19: в сети появились новые кадры &quot;Мира Юрского периода&quot; (Фото)
Динозавры и меры безопасности от COVID-19: в сети появились новые кадры "Мира Юрского периода" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь