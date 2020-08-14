Успенский пост 2020: главные правила и запреты

С 14 августа начинается летний пост - Успенский. Он будет продолжаться до 27 августа и закончится праздником Успения Пресвятой Богородицы.

За время Успенского поста христиане отмечают несколько праздников. Так, на 14 августа выпадает Происхождение честных древ Животворящего Креста, который в народе называют Медовым Спасом. 19 августа - Преображение Господне или Второй, Яблочный Спас. 28 августа отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, а 29 - Третий Спас, Ореховый.

Что можно есть в Успенский пост

Успенский пост, как и Великий, довольно строгий. Следует полностью воздерживаться от пищи животного происхождения.

Только в один день разрешено вкушать рыбу - в праздник Преображения Господня или Яблочный Спас, который приходится на 19 августа.

В остальные дни рацион постящегося должен состоять из овощей, фруктов, различных круп.

Что нельзя делать в Успенский пост?

Начнем с того, что в Успенский пост было бы неплохо отказаться постить в социальные сети и отказаться от интернета. В постные дни запрещены венчания и свадьбы, употребление алкоголя, проявление лени, негативных эмоций - агрессии, раздражения. Также нельзя курить, участвовать в увеселительных мероприятиях, ссориться с родственниками и близкими, смотреть телевизор, путешествовать.

Выход из поста также должен был правильным - не нужно переедать. Увеличивать порции потребляемой пищи следует постепенно, а лучше всего первые несколько дней после окончания поста вставать из-за стола с легким чувством голода. Кроме того, не следует сразу включать в свое меню продукты, которые воспрещалось употреблять в пищу во время поста.