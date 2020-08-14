Скачать
Пятница, 14.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба: Ослабленная Беларусь станет легкой добычей для РФ
Кулеба: Ослабленная Беларусь станет легкой добычей для РФ
В Беларуси не утихают протесты: последние события (обновляется)
В Беларуси не утихают протесты: последние события (обновляется)
Барселона - Бавария: онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов
Барселона - Бавария: онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов
СМИ: Анджелина Джоли запрещает детям общаться с родителями Брэда Питта
СМИ: Анджелина Джоли запрещает детям общаться с родителями Брэда Питта

Успенский пост 2020: главные правила и запреты

Успенский пост 2020: главные правила и запреты
Обновлено 20:50 Сегодня Телеграф
С 14 августа начинается летний пост - Успенский. Он будет продолжаться до 27 августа и закончится праздником Успения Пресвятой Богородицы.

За время Успенского поста христиане отмечают несколько праздников. Так, на 14 августа выпадает Происхождение честных древ Животворящего Креста, который в народе называют Медовым Спасом. 19 августа - Преображение Господне или Второй, Яблочный Спас. 28 августа отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, а 29 - Третий Спас, Ореховый.

Что можно есть в Успенский пост

Успенский пост, как и Великий, довольно строгий. Следует полностью воздерживаться от пищи животного происхождения.

Только в один день разрешено вкушать рыбу - в праздник Преображения Господня или Яблочный Спас, который приходится на 19 августа.

Успенский пост 2020

В остальные дни рацион постящегося должен состоять из овощей, фруктов, различных круп.

Что нельзя делать в Успенский пост?

Начнем с того, что в Успенский пост было бы неплохо отказаться постить в социальные сети и отказаться от интернета. В постные дни запрещены венчания и свадьбы, употребление алкоголя, проявление лени, негативных эмоций - агрессии, раздражения. Также нельзя курить, участвовать в увеселительных мероприятиях, ссориться с родственниками и близкими, смотреть телевизор, путешествовать.

Выход из поста также должен был правильным - не нужно переедать. Увеличивать порции потребляемой пищи следует постепенно, а лучше всего первые несколько дней после окончания поста вставать из-за стола с легким чувством голода. Кроме того, не следует сразу включать в свое меню продукты, которые воспрещалось употреблять в пищу во время поста.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Запреты, Успенский пост.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганков едет в Милан на медосмотр
02 Ситуация в Беларуси: Лукашенко выступит со "срочным обращением"
03 Когда постоянно хочется спать: как бороться с дневной сонливостью
04 14 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
05 Медовый Спас, или Маковей: народные приметы и запреты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Взрыв в Бейруте: Количество жертв возросло до 178
Взрыв в Бейруте: Количество жертв возросло до 178
Штаб ООС: оккупанты трижды нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: оккупанты трижды нарушали "тишину"
Зеленский: Украина на грани второй волны COVID-19
Зеленский: Украина на грани второй волны COVID-19
Успенский пост 2020: главные правила и запреты
Успенский пост 2020: главные правила и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь