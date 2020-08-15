Скачать
Суббота, 15.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Исследования COVID-19: какие органы человека повреждает болезнь
Исследования COVID-19: какие органы человека повреждает болезнь
Сперва дожди и грозы, а потом жара: чем "удивит" прогноз на выходные
Сперва дожди и грозы, а потом жара: чем "удивит" прогноз на выходные
Бавария растоптала Барселону в четвертьфинале Лиги чемпионов (Видео)
Бавария растоптала Барселону в четвертьфинале Лиги чемпионов (Видео)
СМИ: Анджелина Джоли запрещает детям общаться с родителями Брэда Питта
СМИ: Анджелина Джоли запрещает детям общаться с родителями Брэда Питта

Сперва дожди и грозы, а потом жара: чем "удивит" прогноз на выходные

Сперва дожди и грозы, а потом жара: чем "удивит" прогноз на выходные
Обновлено 07:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В субботу, в Украине, по состоянию на 15 августа, ожидается преимущественно сухая погода, дневная температура 20-25°, на юге и крайнем западе страны - до 27°. Только в Карпатах и ​​на Закарпатье прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В течение суток 15 августа переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье днем местами кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м /с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 8-13 °, на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму местами 14-18 °; днем 20-25 °, на юге и крайнем западе страны до 27 °. 

Также Укргидрометцентр предупреждает, что с 15 по 17 августа на всей территории страны будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

прогноз на 15 августа

В Киеве в субботу, 15 августа, без осадков. Температура ночью 11-13 °, днем 21-23 °.

По Киевской области также без осадков, температура ночью 8-13 °, днем 20-25 °.

На 16-17 августа прогнозируется переменная облачность. 

16 августа прогноз погоды

В воскресенье, 16 августа, в Карпатском регионе, а в понедельник, 17 августа, в западных областях - кратковременный дождь, гроза, на остальной территории - без осадков. 

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура ночью 9-14 °, на Закарпатье и побережье морей до 18 °; днем 16 августа 22-27 °, 17 августа 25-30 °. 

17 августа карта погоды

В Киеве в воскресенье и понедельник без осадков, температура ночью 9-14 °, днем 16 августа 22-27 °, 17 августа 25-30 °. 

Что касается погоды на 18- 19 августа, то в западных, северных, а днем 19 августа и в большинстве центральных областей небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Температура ночью 13-19 °, днем 24-30 °, в южной части до 33 °, 19 августа в западных областях 18-24 °.

18 августа карта погоды в Украине

В Киеве 18-19 августа прогнозируют временами небольшой кратковременный дождь, грозу. Только ночью 18 августа без осадков. Температура ночью 13-18 °, днем 24-29 °.

погода в Украине 19 августа

По ориентировочным прогнозам, в последующие дни будет жарко. 20 августа по Украине местами кратковременный дождь, гроза, 21-22 августа без осадков; температура ночью 15-21 °, днем 26-32 °, в южной части до 36 °. 

23 августа в западных и северных, 24 августа и в центральных областях кратковременные грозовые дожди, понижение температуры ночью до 13-19 °, днем - до 23-29 °; на остальной территории страны сохранится жаркая и сухая погода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Погода, Укргидрометцентр.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона 2:8 Бавария: события матча (Видео)
02 Бавария растоптала Барселону в четвертьфинале Лиги чемпионов (Видео)
03 Итоги 14 августа: коронавирус в Украине и не утихающие протесты в Беларуси
04 Какао: как выбрать и кому можно пить без вреда для здоровья
05 Барселона сообщила о вспышке коронавируса за полтора часа до игры с Баварией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация в Беларуси: Меркель осудила насилие над протестующими
Ситуация в Беларуси: Меркель осудила насилие над протестующими
Штаб ООС: боевики РФ четыре раза нарушали &quot;тишину&quot;
Штаб ООС: боевики РФ четыре раза нарушали "тишину"
Зеленский: Украина на грани второй волны COVID-19
Зеленский: Украина на грани второй волны COVID-19
Успенский пост 2020: главные правила и запреты
Успенский пост 2020: главные правила и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь