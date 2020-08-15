Сперва дожди и грозы, а потом жара: чем "удивит" прогноз на выходные

В субботу, в Украине, по состоянию на 15 августа, ожидается преимущественно сухая погода, дневная температура 20-25°, на юге и крайнем западе страны - до 27°. Только в Карпатах и ​​на Закарпатье прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В течение суток 15 августа переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье днем местами кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м /с", - говорится в сообщении.

Температура ночью 8-13 °, на Закарпатье, в Одесской области и в Крыму местами 14-18 °; днем 20-25 °, на юге и крайнем западе страны до 27 °.

Также Укргидрометцентр предупреждает, что с 15 по 17 августа на всей территории страны будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве в субботу, 15 августа, без осадков. Температура ночью 11-13 °, днем 21-23 °.

По Киевской области также без осадков, температура ночью 8-13 °, днем 20-25 °.

На 16-17 августа прогнозируется переменная облачность.

В воскресенье, 16 августа, в Карпатском регионе, а в понедельник, 17 августа, в западных областях - кратковременный дождь, гроза, на остальной территории - без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура ночью 9-14 °, на Закарпатье и побережье морей до 18 °; днем 16 августа 22-27 °, 17 августа 25-30 °.

В Киеве в воскресенье и понедельник без осадков, температура ночью 9-14 °, днем 16 августа 22-27 °, 17 августа 25-30 °.

Что касается погоды на 18- 19 августа, то в западных, северных, а днем 19 августа и в большинстве центральных областей небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Температура ночью 13-19 °, днем 24-30 °, в южной части до 33 °, 19 августа в западных областях 18-24 °.

В Киеве 18-19 августа прогнозируют временами небольшой кратковременный дождь, грозу. Только ночью 18 августа без осадков. Температура ночью 13-18 °, днем 24-29 °.

По ориентировочным прогнозам, в последующие дни будет жарко. 20 августа по Украине местами кратковременный дождь, гроза, 21-22 августа без осадков; температура ночью 15-21 °, днем 26-32 °, в южной части до 36 °.

23 августа в западных и северных, 24 августа и в центральных областях кратковременные грозовые дожди, понижение температуры ночью до 13-19 °, днем - до 23-29 °; на остальной территории страны сохранится жаркая и сухая погода.