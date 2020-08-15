15 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Народный праздник "Степан Сеновал" отмечается 15 августа. В этот день церковь отмечает перенесение в столицу Византии из Иерусалима мощей апостола от семидесяти Стефана. 15 августа крестьяне заканчивали покос травы, собирали поздноцветущие травы, совершали охранительный обряд с лошадьми.

Святой Стефан происходил из еврейской диаспоры. Был одним из семи помощников учеников Христа. Однако деятельность Стефана не ограничивалась возложенными на него обязанностями: он подобно апостолам проповедовал в Иерусалиме слово Божие. После одной из речей его обвинили в богохульстве и вызвали в суд. Доподлинно неизвестно, был ли Стефану вынесен смертный приговор или же его побила камнями разъяренная толпа. В любом случае, понятно, что святой погиб мученической смертью.

Святого Стефана (Степана) прозвали Сеновалом, поскольку в это время заканчивались сенокосные работы. Последний их этап - покос травы, отросшей на уже скошенных лугах и уборка сухого сена на закрытые сеновалы для защиты от дождей. "И отавка - сену прибавка", "Отава - осеннее сено, летнее прибережёт" - говорили в народе. Конечно, трудная, ответственная, но очень приятная пора - конец лета. Заполняются крестьянские закрома новым урожаем, а значит, будет чем зиму встретить, да проводить.

Также в этот день было принято всей семьей собирать цветы и травы, из которых плели так называемый Степанов венок. Он состоял из двенадцати трав: мяты, божьих слёзок, пижмы, клевера, полыни, ромашки и других. Называли такой венок - "солнце с маревами". Его приносили в избу и вешали в красном углу. Считалось, что в венке живет целебная сила духа полей. И чтобы разбудить ее, нужно сделать отвар из нескольких его травинок. Когда в доме кто-либо заболевал, хозяйка отрывала от венка пучок "могучих трав" и заваривала их, чтобы дух цветущего летнего луга отогнал недуги. Сила венка сохранялась до следующей весны - до Иларионова дня (10 апреля).

Другим важным обрядом 15 августа было поение лошадей через серебро. Это делалось для того, чтобы оберечь животных от различных болезней, козней нечистой силы и порчи. Лошадей сначала купали в водоемах, а затем отводили к лесным студенцам (родникам). Обряд проходил так: в воду родника бросалась серебряная монета, потом воду зачерпывали шапкой, в которую бросалась вторая монета, и уже из шапки поилась лошадь.

После монету из шапки тайно прятали в конюшне под яслями. Считалось, что от этого лошади становятся покладистыми и перестают бояться нечистой силы. Обе монеты считались заветными и передавались по наследству от отца к сыну. Если же семья была хорошо обеспеченной, то вместо монет использовали специальное серебряное сито, через которое пропускалась родниковая вода, хотя такой способ был довольно редким.

Что не рекомендуется делать 15 августа:

Сегодня нельзя использовать животных для работы. Других серьезных запретов на сегодня нет.

Народные приметы 15 августа

Перистые неподвижные облака, появляющиеся утром - верный признак хорошей погоды.

Какая погода днем, такой она будет и в сентябре.

Пауки плетут маленькие сети - скоро будет ветрено.

Лягушки заквакали - будет дождь, резко замолчали - будет сильный ветер.

У кого именины 15 августа?

Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Федор.