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COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом

COVID-19 в ВСУ: сколько военных болеют коронавирусом
Обновлено 13:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter
За прошедшие 24 часа в ВСУ зафиксировали 35 новых случаев заражения на коронавирус. Об этом сообщили в Медцентре ВСУ в Фейсбуке.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении. 

Ещё 31 человек на лечении дома, под контролем медицинской службы: 14 военнослужащих и 3 работника ВСУ во Львовской области, один военнослужащий в Киевской области, 2 военнослужащих в Ивано-Франковской области, 4 военнослужащих в Винницкой области, 3 военнослужащих в Одесской области, а также 2 военнослужащих и 2 работника ВСУ в Ровенской области. 

Всего по сотсоянию на 10:00 15 августа в ВСУ болеет COVID-19 401 человек.

Всего за период пандемии выздоровели 762 человека, летальных случаев – 6. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 713 человек.

По состоянию на утро 15 августа в Украине зарегистрировали около 90 000 человек с коронавирусом, за прошедшие 24 часа в стране зафиксировали более 1 800 случаев заражения. Об этом сообщаю данные СНБО.

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Украина, ВСУ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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