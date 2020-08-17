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В Украину идет жара, дожди пройдут лишь в одном регионе

В Украину идет жара, дожди пройдут лишь в одном регионе
09:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В начале недели дожди пройдут в западных областях и в Карпатах. Температура воздуха будет колебаться ночью от +11° до +15°; днем от +26° на западе и до +30° на юге.

В Украине в ближайшие сутки установится жаркая погода, дожди ожидаются во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. 

Об этом свидетельствуют синоптические карты Украинского гидрометцентра.

Погода в областях

В понедельник, 17 августа, на западе Украины ожидаются ливни и грозы. Температура воздуха будет держаться на уровне ночью +12...+14°, днем +27..+29°. 

В северных областях установится сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +26..+28°. 

На востоке погода будет теплой и солнечной с незначительной облачностью. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +27..+29°. 

Прогноз погоды 17 августа

Прогноз погоды на 17 августа фото: meteo.gov.ua

В центральных регионах установится жара, дожей не предвидеться. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +27..+29°. 

На юге и в Крыму традиционно будет самая жаркая погода. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +28..+30°. 

Погода в Киеве

В столице 17 августа осадки не предвидятся. Воздух днем прогреется до +27...+29°. По области ночью +11...+13°, днем +26...28°. 

18 и 19 августа дожди накроют всю правобережную Украину. Ливни ожидаются в Карпатском регионе. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +29..+31°. 

Прогноз погоды 18 августа

Прогноз погоды на 18 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 19 августа

Прогноз погоды на 19 августа фото: meteo.gov.ua

20 и 21 августа в Украине температура воздуха поднимется на несколько градусов. Грозовые дожди пройдут во всех западных областях.  Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +26..+28°. 

Прогноз погоды 20 августа

Прогноз погоды на 20 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 21 августа

Прогноз погоды на 21 августа фото: meteo.gov.ua

Напомним, в мощные ливни обрушились на курорты Азовского моря. В поселке Кирилловка подтопленными оказались десятки баз отдыха. В Бердянске дороги превратились в реки, а машины передвигались по окна в воде.

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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