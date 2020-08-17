Пойдут ли дети в школу с 1 сентября: объяснение Миздрава

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что дети должны пойти в школу 1 сентября. Внедрение разработанных рекомендаций лежит на руководстве учебных заведений.

Министерство здравоохранения разработало рекомендации, чтобы дети могли пойти в школу с 1 сентября. В рекомендациях учтены маршруты учеников и график допуска к учреждениям образования.

Об этом на брифинге 17 августа заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов заявил, что вопрос выполнения рекомендаций лежит на руководителях учебных заведений. И они, с учетом своих возможностей, будут их выполнять.

"Минздрав стоит на том, чтобы наши дети 1 сентября пошли в школу. Конечно, если будет позволять эпидситуация", - заявил он.

Как сообщалось, в Украине 17 августа по данным Миздрава выявили 1 464 новых больных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии лабораторно подтвердили 92 820 случаев коронавируса.

За минувшие сутки коронавирусной болезнью заболели 78 детей и 69 медиков. В Миздраве отметили, что за сутки госпитализировали высокое количество людей - 213 человек.