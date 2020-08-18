Новый учебный год: В МОН дали рекомендации учебным заведениям

"До старта нового учебного года необходимо провести разъяснения, инструктажи для работников учебных заведений, разместить информационные плакаты о респираторной гигиене и этикете кашля, разработать график допуска к заведению и маршрут учащихся в учреждения образования", - рассказала Мандзий.
Также, по ее словам, необходимо обеспечить средства гигиены в санитарных комнатах, разместить контейнеры для использованных масок, разработать график питания, организовать обучение групп продленного дня с соблюдением условий социального дистанцирования и выделить помещения для размещения учеников и учителей в случае выявления признаков ОРВИ.
Ранее, в Украине уже 94 тысяч случаев коронавируса. Харьковская область снова стала антилидером по числу новых случаев за сутки.