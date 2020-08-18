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В МОН продлили вступительную кампанию в учреждения профтехобразования

В МОН продлили вступительную кампанию в учреждения профтехобразования
Обновлено 20:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Учреждения проф-образования смогут принимать документы и зачислять абитуриентов до 1 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе МОН, письмо с рекомендацией продлить сроки вступления было разослано сегодня областным управлениям образования и науки.

"Общими правилами приема в профтехи определено, что зачисление поступающих продолжается до начала занятий, то есть до 1 сентября. Традиционно вступительная кампания продлевалась еще на месяц, и заведения делали дополнительный набор в пределах лицензированного объема. Поскольку в этом году из-за карантина нам пришлось менять сроки поступления в вузы, мы решили продлить их для заведений профобразования", - пояснил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

Одной из новаций нынешней кампании является то, что поступающие могут подавать копии документов в несколько заведений одновременно, а дальше, определившись с заведением и профессии, подавать оригиналы.

В то же время учиться в профтехзаведения могут не только выпускники школ, но и взрослые.

Они могут пройти повышение квалификации для уже имеющейся рабочей профессии, освоить новые навыки или полностью сменить профессию.

В МОН напомнили, что в 2020 году для бесплатного обучения по региональному или государственному заказу в заведениях профобразования есть 119 тыс. 674 места.

Ранее сообщалось, что до начала учебного года учебные заведения должны разместить информационные плакаты о респираторной гигиене и этикете кашля, обеспечить средства гигиены в санитарных комнатах и разместить контейнеры для использованных масок.

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Все по теме:

Украина, Обучение, МОН.

Автор:

Телеграф
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