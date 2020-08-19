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Замглавы Минобразования: Все делается для того, чтобы первое сентября состоялось

Замглавы Минобразования: Все делается для того, чтобы первое сентября состоялось
Обновлено 00:31 Сегодня Телеграф УНН
Заместитель главы Минобразования Игорь Гарбарук считает, что родители должны присоединиться к процессу контроля за соблюдением рекомендаций относительно учебного процесс в период пандемии. В частности, они должны следить за обеспечением учебных заведений индивидуальными средствами защиты.

"Все делается для того, чтобы первое сентября состоялось в независимости от того, какая будет ситуация. Безусловно, мы понимаем, что будут красные зоны и мы от этого не убережемся. И эта ситуация характерна не только в Украине, она характерна и в соседних странах, которые находятся рядом с нами", - сказал Гарбарук в эфире телеканала Zik.

По его словам, основное количество учебных заведений находится в коммунальной собственности и в соответствии с законодательством их материально-техническое обеспечение находится в их компетенции.

"В данном случае я считаю, что те рекомендации, которые были выданы нашим министерством и Минздравом, они должны выполняться на местах. Самое главное, чтобы к контролю, чтобы эти рекомендации выполнялись, присоединились родители. То есть не родители, которые сдать деньги на что-то, а родители, контролирующие процесс обучения, обеспечение учебных заведений дезинфекторами и другими вещами", - отметил Гарбарук.

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Также он отметил, что деньги на обеспечение школ средствами индивидуальной защиты должны выделяться из местных бюджетов.

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Минобразования, Коронавирус, Игорь Гарбарук.

Автор:

Телеграф
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