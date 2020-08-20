У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

Имя Александр имеет греческое происхождение. В современном переводе означает "защитник", более ранние версии трактовки - "оберегающий муж".

Обладатель имени Александр очень уверенный, общительный и жизнерадостный мужчина. Его некоторая легкомысленность делает его симпатичным человеком, который знает, что у него большое сердце, добрая душа, и что сам он обладает определённой харизмой. Это знание не портит его, а только укрепляет. Это чрезвычайно приспосабливаемый человек, Александр быстро может освоиться и чувствовать себя непринужденно повсюду, куда бы он ни пошел.

Несмотря на его любовь к уединённому и спокойному отдыху, он не лишён активности, не избегает общения и компаний. Александр любит грамотную беседу, болтовня по пустякам его не сильно интересует, но он может поддержать и её, хотя без особого восторга. Этот мужчина любит общаться, предпочитает тех, у кого можно чему-то обучиться, поэтому легко находит общие темы разговора практически с любым собеседником, и почти наверняка со временем овладеет искусством убеждения.

Обладатель имени Александр яркий, проницательный и наблюдательный мужчина. Он всю свою жизнь строит своё счастье, он убеждён, что только он сам сможет сделать то, что нужно ему, хотя он не прочь (и даже очень постарается) перенести часть работы на других, но будет тщательно контролировать её выполнение.

У Александра острый ум, преобладает стратегическое мышление, хотя тактические подходы он прекрасно умеет просчитывать, но не считает их основополагающими. Он видит картину в целом, время от времени может казаться неглубоким и самоуверенным, но всё равно испытывает трудности в достижении целей. Такие качества, как напористость и уверенность, придают Александру властности, и это помогает ему быть хорошим руководителем, способным вести за собой людей.

Поздравления с именинами Александра

Сегодня очень правильный денек,

Встречай его с хорошим настроением.

Сегодня именинник ты, Санек,

Так принимай скорее поздравления.

Быть может, и кому-то невдомек,

Что Александр-то нынче победитель.

Пусть будет много всякого, Санек,

Но ты своих свершений устроитель.

И пусть в глазах не гаснет огонек,

И будет всё тип-топ, как говорится.

Всё у тебя получится, Санек,

И много еще лучшего случится.

Возьми себе сегодня между строк,

Вагон всего, что сам себе желаешь.

Наш Александр, наш Саня, наш Санек,

Пусть сбудется всё то, о чём мечтаешь.

Несравненный Александр,

Я желаю долгих лет,

Чтобы ездил на «феррари»,

Кушал устрицы в обед.

Отдыхал чтоб на Багамах,

Расслаблялся в ресторанах,

Пусть мечты и все желания

Тебе будут по карману.

Силы будут пусть, здоровье,

Страсть гремучая кипит,

Путь к успеху и победам

Будет пусть всегда открыт.

Желаю, Саша, чтобы ты

Всегда был счастлив, не болел,

Осуществлял свои мечты

И все, что хочется, имел!

Пускай любовь и доброта

Твою жизнь вечно наполняют!

Пускай же для тебя всегда

Удача и успех сияют!

С днем твоим тебя сегодня

Александр, поздравляем!

Много сил и оптимизма,

И энергии желаем!

Чтоб азарт не угасал,

И настрой не пропадал,

Вдохновенье излучай,

Благоденствуй, процветай.

Пусть ведет тебя успех,

И звучит веселый смех,

А удача рядом будет,

И судьба тебя балует!

Пусть всегда с тобою будут

Счастье, благо и уют,

А вот беды и интриги

Стороною обойдут.

Пусть здоровье не подводит,

Пусть не будет поражений.

Ясных, четких, разноцветных,

Позитивненьких мгновений!

И друзья - не лопухами,

И судьба не будет странной.

Много денег и удачи!

Поздравляем тебя, Саня!