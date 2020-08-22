Скачать
Суббота, 22.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина достигла нового антирекорда по COVID-19
Украина достигла нового антирекорда по COVID-19
Навального успешно доставили в Германию
Навального успешно доставили в Германию
Bellator 244: украинец Амосов заставил сдаться Леммингера после кровавого раунда (Видео)
Bellator 244: украинец Амосов заставил сдаться Леммингера после кровавого раунда (Видео)
22 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
22 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Лето, солнце, жара, но не сегодня: прогноз погоды на выходные

Лето, солнце, жара, но не сегодня: прогноз погоды на выходные
Обновлено 09:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Синоптики рассказали, какой будет погода накануне Дня Независимости. В субботу, 22 августа, в Украине местами ожидаются умеренные кратковременные дожди, днем будет 19-32°. В воскресенье температура воздуха начнет повышаться.

Сегодня стоит ожидать короткие ливни с грозами, наиболее вероятные на Николаевской, Херсонской, Запорожье, в Крыму, Донецкой, Луганской, а также достигать Днепра с районами. На остальной территории сухо. 

Об этом рассказала украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице на Facebook.

"Температура ночью 13-18°, в южной части местами 19-22°, днем 24-29°, на Закарпатье и Одесчине до 32°, в Карпатах ночью 9 -14°, днем 19-24° ", - отмечается в сообщении Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на субботу, 15 августа, в городах Украины:

  • Ужгород – +28...+30

  • Львов – +27...+29

  • Ивано-Франковск –+26...+28

  • Тернополь – +26...+28

  • Черновцы – +26...+28

  • Хмельницкий – +26...+28

  • Луцк – +27...+29

  • Ровно – +26...+28

  • Житомир – +26...+28

  • Винница – +27...+29

  • Одесса – +28...+30

  • Николаев – +27...+29

  • Херсон – +26...+28

  • Симферополь – +26...+28

  • Кропивницкий – +26...+28

  • Черкассы – +25...+27

  • Чернигов – +25...+27

  • Сумы –  +24...+26

  • Полтава – +25...+27

  • Днепр – +25...+27

  • Запорожье – +26...+28

  • Донецк – +26...+28

  • Луганск - +26...+28

  • Харьков – +25...+27

  • Киев – +24...+26

Погода 22 августа, фото: meteo.gov.ua

Ветер северо-восточный, 5 -10 м /с, при грозах шквалы 15-20 м /с.

В регионах, где осадков не ожидается, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупредили синоптики.

23 августа в западных областях, днем 24 августа местами и в Житомирской, Винницкой и Киевской областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Температура ночью 12-17°, в восточных, 23 августа и в северных и центральных областях 9-14°; днем 24-29°, на юге страны до 33°, 24 августа в западных областях 21-26°.

Погода 23 августа, фото: meteo.gov.ua

Также Диденко рассказала, что в воскресенье в Украину понемногу будет возвращаться повсеместная жара.

В Киеве и столичном регионе 23 августа сухо, днем 24 августа возможны небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 23 августа 9-14°, 24 августа 12-17°; днем 24-29°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, Лето, Укргидрометцентр, Август, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я достиг дна своей жизни, и мне нужна помощь": Сенсационное признание от 13-кратного чемпиона мира
02 Зеленский показал, как умеет играть в баскетбол (Видео)
03 Офис генпрокурора назвал единственную причину Иловайской трагедии
04 Севилья 3:2 Интер: события матча (Видео)
05 Итоги 21 августа: Высокая заболеваемость, отставка Холодницкого и турецкий газ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе сегодня тихо - сводка ООС
На Донбассе сегодня тихо - сводка ООС
Курс валют на 22 августа: почем можно купить евро и доллар
Курс валют на 22 августа: почем можно купить евро и доллар
Лето, солнце, жара, но не сегодня: прогноз погоды на выходные
Лето, солнце, жара, но не сегодня: прогноз погоды на выходные
The Guardian Weekly посвятил свой выпуск белорусским женщинам (Фото)
The Guardian Weekly посвятил свой выпуск белорусским женщинам (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь