Лето, солнце, жара, но не сегодня: прогноз погоды на выходные

Синоптики рассказали, какой будет погода накануне Дня Независимости. В субботу, 22 августа, в Украине местами ожидаются умеренные кратковременные дожди, днем будет 19-32°. В воскресенье температура воздуха начнет повышаться.

Сегодня стоит ожидать короткие ливни с грозами, наиболее вероятные на Николаевской, Херсонской, Запорожье, в Крыму, Донецкой, Луганской, а также достигать Днепра с районами. На остальной территории сухо.

Об этом рассказала украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице на Facebook.

"Температура ночью 13-18°, в южной части местами 19-22°, днем 24-29°, на Закарпатье и Одесчине до 32°, в Карпатах ночью 9 -14°, днем 19-24° ", - отмечается в сообщении Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на субботу, 15 августа, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск –+26...+28

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +27...+29

Ровно – +26...+28

Житомир – +26...+28

Винница – +27...+29

Одесса – +28...+30

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск - +26...+28

Харьков – +25...+27

Киев – +24...+26

Погода 22 августа, фото: meteo.gov.ua

Ветер северо-восточный, 5 -10 м /с, при грозах шквалы 15-20 м /с.

В регионах, где осадков не ожидается, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупредили синоптики.

23 августа в западных областях, днем 24 августа местами и в Житомирской, Винницкой и Киевской областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Температура ночью 12-17°, в восточных, 23 августа и в северных и центральных областях 9-14°; днем 24-29°, на юге страны до 33°, 24 августа в западных областях 21-26°.

Погода 23 августа, фото: meteo.gov.ua

Также Диденко рассказала, что в воскресенье в Украину понемногу будет возвращаться повсеместная жара.

В Киеве и столичном регионе 23 августа сухо, днем 24 августа возможны небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 23 августа 9-14°, 24 августа 12-17°; днем 24-29°.