Лето, солнце, жара, но не сегодня: прогноз погоды на выходные

Сегодня стоит ожидать короткие ливни с грозами, наиболее вероятные на Николаевской, Херсонской, Запорожье, в Крыму, Донецкой, Луганской, а также достигать Днепра с районами. На остальной территории сухо.
Об этом рассказала украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице на Facebook.
"Температура ночью 13-18°, в южной части местами 19-22°, днем 24-29°, на Закарпатье и Одесчине до 32°, в Карпатах ночью 9 -14°, днем 19-24° ", - отмечается в сообщении Укргидрометцентра.
Прогноз погоды на субботу, 15 августа, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +27...+29
Ивано-Франковск –+26...+28
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +27...+29
Ровно – +26...+28
Житомир – +26...+28
Винница – +27...+29
Одесса – +28...+30
Николаев – +27...+29
Херсон – +26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+28
Луганск - +26...+28
Харьков – +25...+27
Киев – +24...+26
Погода 22 августа, фото: meteo.gov.ua
Ветер северо-восточный, 5 -10 м /с, при грозах шквалы 15-20 м /с.
В регионах, где осадков не ожидается, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупредили синоптики.
23 августа в западных областях, днем 24 августа местами и в Житомирской, Винницкой и Киевской областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Температура ночью 12-17°, в восточных, 23 августа и в северных и центральных областях 9-14°; днем 24-29°, на юге страны до 33°, 24 августа в западных областях 21-26°.
Погода 23 августа, фото: meteo.gov.ua
Также Диденко рассказала, что в воскресенье в Украину понемногу будет возвращаться повсеместная жара.
В Киеве и столичном регионе 23 августа сухо, днем 24 августа возможны небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 23 августа 9-14°, 24 августа 12-17°; днем 24-29°.