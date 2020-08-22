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Степанов рассказал, сколько врачей нужны Украине

Степанов рассказал, сколько врачей нужны Украине
13:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
По словам главы Минздрава, украинская медицина нуждается еще в около 25 тысяч врачей.

В Украине нуждаются в около 24,7 тыс. врачей, более 50% из них - эпидемиологи.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В 2020 году было выпущено 10 тыс. 667 специалистов из медицинских вузов. Вместе с тем, если посмотреть, что у нас происходит с лекарственными должностями, то мы нуждаемся в около 24,7 тыс. врачей, которых нам не хватает. Особенно это ощущается в сельской местности. Там нехватка кадров около 8 тыс. врачей. И все это надо обеспечить, а обеспечить это возможно только за счет наших высших учебных заведений", - сказал Максим Степанов.

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По его словам, во время пандемии они почувствовали острую нехватку эпидемиологов.

"Именно эта специальность 5 лет назад была почему-то разрушена, когда мы прекратили существование так называемых медико-профилактических факультетов. И сейчас мы чувствуем эту потребность. У нас больше 50% не хватает кадров именно эпидемиологов. Для улучшения нашего образования мы в Министерстве охраны здоровья понимаем, что надо делать. Надо делать "оптимизацию". Большую "оптимизацию" наших высших учебных заведений. Надо совершенствовать именно сдачу экзаменов, сдачи тестов, которые есть в учреждениях высшего образования. Адаптировать их под европейские стандарты. Наша цель, чтобы наши образовательные медицинские программы, чтобы они полностью соответствовали всем мировым и европейским стандартам. Чтобы наша очень сильная школа медицинская, чтобы она еще отвечала всем этим другим европейским стандартам", - добавил Максим Степанов.

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Минздрав, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
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