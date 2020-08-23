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Разумков: Флаг всегда напоминал нам, что Украина - мирное государство

Разумков: Флаг всегда напоминал нам, что Украина - мирное государство
11:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook
Глава украинского парламента Дмитрий Разумков совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским поучаствовал в церемонии поднятия Государственного флага Украины.

Украинский флаг всегда символизировал мир, но сегодня, к сожалению, получил и другое значение.

Об этом сказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на церемонии поднятия Государственного флага Украины на площади Конституции в Киеве.

"Флаг всегда напоминал нам, что Украина - мирное государство. Две его полосы символизировали две главные вещи для любого народа, для любого человека. Это синее мирное небо и плодородные, талантливые на людей земли, на которых работают люди благодаря миру, для результата, для побед для будущих поколений. Сегодня, к сожалению, этот флаг стал символом защиты нашего государства. Именно с ним в руках защищают на фронте территориальную целостность и независимость наши военные. Именно с этим символом сегодня оберегают границы нашего государства пограничники по всей территории Украины, именно это является тем вызовом, который стоит сегодня перед нашей страной", - сказал Разумков.

Президент поучаствовал в церемонии поднятия Государственного флага

В то же время он выразил уверенность, что, как и раньше, украинцы мужественно смогут пройти и преодолеть все те вызовы, которые стояли, стоят и будут стоять перед ними.

"И мы сможем сделать так, чтобы наш желто-голубой флаг вновь символизировал мир, достижения, благополучие, здоровье нашей успешной, процветающей стране", - добавил глава ВР.

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Все по теме:

Верховная Рада, Праздник, День государственного флага, 23 августа, Дмитрий Разумков.

Автор:

Телеграф
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