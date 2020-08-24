Украинцев на День независимости ожидает жара, местами пройдут дожди

Европейский атмосферный фронт принесет грозовые дожди на запад и север страны.

24 августа украинцы празднуют День независимости. Этот день порадует украинцев теплой и приятной погодой. Лишь в некоторых областях пройдут кратковременные грозовые дожди.

Об этом свидетельствуют синоптические карты Украинского гидрометцентра.

Из-за атмосферного фронта, который надвинется со стороны Германии-Польши, на западе и севере страны ожидаются грозовые дожди, местами шквали до 15-20 м/с.

Прогноз погоды в регионах

На западе температура воздуха будет по-летнему теплой и комфортной. Во всех областях пройдут дожди и грозы. Температура воздуха ночью +15...+17°. Днем ожидается +24...+26°.

На севере страны пройдут дожди и грозы. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +23..+25°. Местами прогреет до +27°.

Прогноз погоды на 24 августа фото: meteo.gov.ua

На востоке без осадков, ясная погода. Температура воздуха ночью +11...+13°. Днем ожидается +29...+31°.

В центральных регионах будет сухо и малооблачно. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +26..+28°.

На юге и Крыму солнечно и жарко. Температура воздуха ночью +15...+17°, днем +29...+31°.

Погода в столице

В Киеве 24 августа синоптики прогнозируют дождь, грозу. Температура воздуха будет держаться на уровне ночью +16...+18°, днем +22..+25°.

25 августа дожди переместятся в центральную и восточную часть Украины. Температура воздуха существенно не изменится, ночью +14...+16°, днем +26..+28°.

Прогноз погоды на 25 августа фото: meteo.gov.ua

26 и 27 августа существенных осадков не прогнозируют, лишь в северо-западе небольшой дожди. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +25..+27°. Местами прогреет до +29°.

Прогноз погоды на 26 августа фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 27 августа фото: meteo.gov.ua

28 августа осадки переместятся на северо-восток. Дожди прогнозируют в Сумской, Харьковской, Луганской, Черниговской и Полтавской областях. В остальных регионах будет сухо. Температура воздуха ночью +14...+16°, днем +23...+25°.

Прогноз погоды на 28 августа фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, 21 августа Запорожье накрыла пылевая буря. В районе 4-го Южного микрорайона ветер поднимал в воздух огромные массы пыли и песка, видимость существенно ухудшилась.